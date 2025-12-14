Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

Вкратце:
- Елена Мозговая рассказала об исчезновении некоторых личностей из ее жизни
- Продюсер прокомментировала эту ситуацию
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая намекнула на серьезные перемены в ее жизни. Они касаются ее окружения, которое в последнее время внезапно поредело.
В своем блоге в Instagram Мозговая заговорила о людях, общение с которыми стало тяготить. Их самостоятельный и добровольный уход из жизни Елены принес ей настоящее облегчение.
"Это так прекрасно, когда неприятные тебе люди перестают с тобой общаться. Это будто мусор вынес сам себя", - написала продюсер. Впрочем, уточнять, кому именно из ее окружения были адресованы эти слова, Елена Мозговая не стала.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
