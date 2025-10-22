Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Ольга Сумская удивила своим видом.

Ольга Сумская пробуется на новую роль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская показала новую прическу

Ради чего она поменяла имидж

Украинская известная актриса Ольга Сумская поменяла свою прическу и показала результат поклонникам.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, где позировала вместе с мужем Виталием Борисюком.

Ольга позировала с короткими волосами темного оттенка, а также показала еще одну прическу. Оказывается, свои длинные волосы Сумская убрала ради новой роли в фильме и примерила парики.

"Проба для новой роли", — написала актриса.

Ольга Сумская с новой прической / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская в парике / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также Ольга показала и своего мужа в черном парике, Виталий даже пошутил, что он стал похожим на Павла Зиброва и спел одну из его песен.

Виталий Борисюк в парике / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Как Ольга Сумская почтила память мамы

Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году.

"Мамочка… Родненькая… 14 октября… Сегодня 92 года со дня рождения… Твой теплый взгляд, доброе сердце, твоя сила любви всегда во мне", - написала актриса.

Также знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы.

Анна Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

