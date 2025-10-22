Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Кратко:
- Ольга Сумская показала новую прическу
- Ради чего она поменяла имидж
Украинская известная актриса Ольга Сумская поменяла свою прическу и показала результат поклонникам.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, где позировала вместе с мужем Виталием Борисюком.
Ольга позировала с короткими волосами темного оттенка, а также показала еще одну прическу. Оказывается, свои длинные волосы Сумская убрала ради новой роли в фильме и примерила парики.
"Проба для новой роли", — написала актриса.
Также Ольга показала и своего мужа в черном парике, Виталий даже пошутил, что он стал похожим на Павла Зиброва и спел одну из его песен.
Как Ольга Сумская почтила память мамы
Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году.
"Мамочка… Родненькая… 14 октября… Сегодня 92 года со дня рождения… Твой теплый взгляд, доброе сердце, твоя сила любви всегда во мне", - написала актриса.
Также знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.
А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
