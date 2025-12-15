Укр
Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

Анна Подгорная
15 декабря 2025, 00:31
Гига разделил свое желание со своей командой.
Степан Гига
Степан Гига умер - о чем мечтал легендарный украинский певец / коллаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

Кратко:

  • 12 декабря не стало Степана Гиги
  • Турменеджер артиста раскрыл интересный факт о покойном

Украинский певец Степан Гига умер 12 декабря в возрасте 66 лет. В средине ноября артиста госпитализировали - его команда сообщила о перенесенной им операции.

15 декабря Степана Петровича похоронят на Лычаковском кладбище. Перед тем, как провести певца в последний путь, его турменеджер Роман Слобода раскрыл мечту Гиги, которую так и не удалось воплотить в жизнь.

"НСК "Олимпийский". Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжили его дело. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет", - рассказал Слобода в комментарии для РБК-Украина.

Степан Гига
Степан Гига умер - о чем мечтал легендарный украинский певец / фото: Facebook Степан Гіга

Ранее Главред рассказывал о триумфальном результате Украины на Детском Евровидении-2025. София Нерсесян стала серебряным призером престижного музыкального конкурса.

Также вскрылась правда о сыне Олега Винника, которого певец всячески скрывал от общественности. В недавнем интервью он рассказал, чем занимается Юлиан.

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

