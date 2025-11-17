"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

Ранее знаменитостей подозревали в романе.

Тарас Цымбалюк засветился с известной актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Анастасия Цымбалару рассказала об отношениях с Тарасом Цымбалюком

За что ее захейтили

Украинская популярная актриса Анастасия Цымбалару рассказала об отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.

В комментарии "Тур звездами" Анастасия отметила, что романтические фото с актером всего лишь промо к новому фильму.

"Мы делали промо к съемкам нашего нового фильма. И поскольку мы с Тарасом в этом фильме играем почти пару, мы решили выложить совместную фотографию и сообщение. К тому же, наши зрители помнят наше взаимодействие еще с момента съемок "Женского доктора". Мы решили как-то заинтересовать подписью этого поста наших подписчиков и придумали вот такую фразу: "Уже не холостяк?", - поделилась актриса.

Тарас Цымбалюк с Анастасией Цымбалару / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Также она призналась, что не ожидала такого ажиотажа, а также хейта.

"Именно под этим постом я впервые столкнулась с таким количеством неадекватных комментариев. Писали о том, что я какая-то не такая и некрасивая, старая и как-то не соответствую "холостяку". Я понимаю, что это все, видимо, девушки, которые являются фанатками этого шоу и Тараса. Им было максимально неприятно, что я стою рядом с ним. Но на самом деле это просто часть нашей работы - подогревать, повышать внимание к съемкам нашего нового проекта. Поэтому девушки могут спокойно дышать и смотреть шоу "Холостяк", - добавила Цымбалару

Анастасия подчеркнула, что ей неприятно читать обидные комментарии.

"Я была расстроена, пожалуй, даже не содержанием этих комментариев, а тем, какое злое у нас нынешнее общество, какие злые девушки по отношению друг к другу, и что мы живем среди этих людей, которые взращивают в себе это чувство ненависти, гнева и презрения к окружающим", - подытожила знаменитость.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

