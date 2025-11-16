Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

Подозреваемого в убийстве сразу же поймали.

Энкарнита Поло - смерть / коллаж: Главред, фото: соцсети

Энкарниту Поло задушил сосед

Где он сейчас находится

Известную испанскую певицу Энкарниту Поло нашли мертвой в доме престарелых. Полиция подозревает, что ее задушил сосед.

Как стало известно, артистка несколько лет жила в доме престарелых в Авиле и в пятницу, 14 ноября, ее нашли мертвой. Дочь Энкарниты Ракель Вайцман также подтвердила ее смерть.

"С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-поп, чей голос и индивидуальность оставили след в нескольких поколениях. Но для меня это была прежде всего моя мать: сильная, веселая женщина с уникальным характером", — отметила она.

По данным полиции, Поло задушил 80-летний сосед, но ранее он не проявлял агрессию, сейчас он находится в психиатрическом отделении.

О персоне: Энкарнита Поло Энкарнита Поло - родилась 22 января 1939 года в Севилье в многодетной семье кондитера, который умер, когда ей было двенадцать лет, оставив мать с восемью детьми. Её страсть к музыке проявилась очень рано: в 10 лет она выиграла радиоконкурс, а в 12 лет переехала в Барселону, где начала выступать на вечеринках и гала-концертах, положив начало своей профессиональной карьере. Её творческая карьера началась в 1960-х годах. После выступления на испанском телевидении в 1963 году она переехала в Италию. В этот же период дебютировала в кино вместе с Доменико Модуньо в музыкальной комедии "Скарамуш".



