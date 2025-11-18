Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Stars

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

Анна Подгорная
18 ноября 2025, 01:12
6
Екатерина Репяхова раскрыла детали своей борьбы за новое материнство.
Катя Репяхова, Виктор Павлик
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Вкратце:

  • Из-за задержки Катя Павлик сделала тест на беременность, который оказался отрицательным
  • Жена артиста поделилась эмоциями после несбывшегося ожидания

Украинский певец Виктор Павлик и его жена, предпринимательница и концертный директор Екатерина Репяхова, воспитывают четырехлетнего сына Михаила. Пара не скрывает, что была бы рала завести еще одного ребенка.

"Представьте себе ситуацию: у меня задержка 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет", - написала жена артиста в своем блоге в Instagram. Увы, тест на беременность оказался отрицательным. "Это жестоко", - не сдержала эмоции Екатерина.

видео дня

Она отметила, что последние несколько лет их пара активно работает над зачатием. Однако Репяхова начинает терять веру - при хороших анализах у обоих партнеров желанная беременность все не наступает.

Катя Репяхова о беременности
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова о беременности
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

"Я уже не верю, что когда-нибудь я переживу то, что пережила 4 октября 2020 года (день, когда Репяхова узнала о первой беременности - прим. редактора). Может, не судьба. Может, нужно идти на ЭКО, я не знаю. При том, что все анализы и обследования идеальны у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картины, как у ВП по анализам. Возможно, я еще Мише нужна в полной мере..." - поделилась размышлениями Катя Павлик.

Катя Репяхова о беременности
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова о беременности
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Тина Кароль спровоцировала новые слухи о своей помолвке. Певица засветилась с кольцом на безымянном пальце в романтической фотосессии.

Также Леся Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве и безбрачии. Популярная ведущая раскрыла сплетни, которые ходят о ней в родном городе.

