"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

- Из-за задержки Катя Павлик сделала тест на беременность, который оказался отрицательным
- Жена артиста поделилась эмоциями после несбывшегося ожидания
Украинский певец Виктор Павлик и его жена, предпринимательница и концертный директор Екатерина Репяхова, воспитывают четырехлетнего сына Михаила. Пара не скрывает, что была бы рала завести еще одного ребенка.
"Представьте себе ситуацию: у меня задержка 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет", - написала жена артиста в своем блоге в Instagram. Увы, тест на беременность оказался отрицательным. "Это жестоко", - не сдержала эмоции Екатерина.
Она отметила, что последние несколько лет их пара активно работает над зачатием. Однако Репяхова начинает терять веру - при хороших анализах у обоих партнеров желанная беременность все не наступает.
"Я уже не верю, что когда-нибудь я переживу то, что пережила 4 октября 2020 года (день, когда Репяхова узнала о первой беременности - прим. редактора). Может, не судьба. Может, нужно идти на ЭКО, я не знаю. При том, что все анализы и обследования идеальны у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картины, как у ВП по анализам. Возможно, я еще Мише нужна в полной мере..." - поделилась размышлениями Катя Павлик.
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
