"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

Екатерина Репяхова раскрыла детали своей борьбы за новое материнство.

https://stars.glavred.info/eto-zhestoko-zhena-viktora-pavlika-rasskazala-o-problemah-s-zachatiem-10716392.html Ссылка скопирована

Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Вкратце:

Из-за задержки Катя Павлик сделала тест на беременность, который оказался отрицательным

Жена артиста поделилась эмоциями после несбывшегося ожидания

Украинский певец Виктор Павлик и его жена, предпринимательница и концертный директор Екатерина Репяхова, воспитывают четырехлетнего сына Михаила. Пара не скрывает, что была бы рала завести еще одного ребенка.

"Представьте себе ситуацию: у меня задержка 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет", - написала жена артиста в своем блоге в Instagram. Увы, тест на беременность оказался отрицательным. "Это жестоко", - не сдержала эмоции Екатерина.

видео дня

Она отметила, что последние несколько лет их пара активно работает над зачатием. Однако Репяхова начинает терять веру - при хороших анализах у обоих партнеров желанная беременность все не наступает.

Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

"Я уже не верю, что когда-нибудь я переживу то, что пережила 4 октября 2020 года (день, когда Репяхова узнала о первой беременности - прим. редактора). Может, не судьба. Может, нужно идти на ЭКО, я не знаю. При том, что все анализы и обследования идеальны у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картины, как у ВП по анализам. Возможно, я еще Мише нужна в полной мере..." - поделилась размышлениями Катя Павлик.

Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик жена - Катя Репяхова высказалась о мечте о втором ребенке / фото: instagram.com/repyahovakate

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Тина Кароль спровоцировала новые слухи о своей помолвке. Певица засветилась с кольцом на безымянном пальце в романтической фотосессии.

Также Леся Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве и безбрачии. Популярная ведущая раскрыла сплетни, которые ходят о ней в родном городе.

Читайте также:

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред