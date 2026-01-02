Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

Анастасия Половинкина решила налаживать личную жизнь.

Анастасия Половинкина личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Анастасию Половинкину подловили за поцелуями с известным певцом

Кто вероятный избранник финалистки "Холостяка"

Финалистку романтического реалити "Холостяк" Анастасию Половинкину заподозрили в новом романе после ее неудачи в финале шоу. Несмотря на то что девушку заметили в Карпатах вместе с Тарасом Цимбалюком, в Instagram появились кадры ее поцелуя с другим мужчиной.

Половинкина отметила Новый год в большой компании друзей, среди которых была и ее бывшая конкурентка по "Холостяку" — Надежда Авраменко. В одной из сториз из Буковеля она засветила нежности Анастасии с одним из присутствующих мужчин. Пара слилась в поцелуе, а парень положил руку на плечо финалистки "Холостяка".

Анастасия Половинкина Холостяк / фото: instagram.com, Надежда Авраменко

Личность возможного возлюбленного Половинкиной была быстро раскрыта. Анастасия и Надежда отдыхали в компании известного певца OSTROVSKYI. Он сам публиковал фото с девушкой из Буковеля, подписывая их смайликами в виде сердечек.

Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI / скрин из Threads

Поклонники с нетерпением ожидают пост-шоу проекта "Холостяк", где должны раскрыть подробности жизни Тараса Цимбалюка и участниц после окончания шоу. Фанаты предполагают, что события в Буковеле могут освещаться именно для того, чтобы запутать зрителей и усилить их интерес к последнему эфиру сезона.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

