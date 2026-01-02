Укр
Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

Кристина Трохимчук
2 января 2026, 14:02
82
Анастасия Половинкина решила налаживать личную жизнь.
Анастасия Половинкина личная жизнь
Анастасия Половинкина личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Вы узнаете:

  • Анастасию Половинкину подловили за поцелуями с известным певцом
  • Кто вероятный избранник финалистки "Холостяка"

Финалистку романтического реалити "Холостяк" Анастасию Половинкину заподозрили в новом романе после ее неудачи в финале шоу. Несмотря на то что девушку заметили в Карпатах вместе с Тарасом Цимбалюком, в Instagram появились кадры ее поцелуя с другим мужчиной.

Половинкина отметила Новый год в большой компании друзей, среди которых была и ее бывшая конкурентка по "Холостяку" — Надежда Авраменко. В одной из сториз из Буковеля она засветила нежности Анастасии с одним из присутствующих мужчин. Пара слилась в поцелуе, а парень положил руку на плечо финалистки "Холостяка".

видео дня
Анастасия Половинкина Холостяк
Анастасия Половинкина Холостяк / фото: instagram.com, Надежда Авраменко

Личность возможного возлюбленного Половинкиной была быстро раскрыта. Анастасия и Надежда отдыхали в компании известного певца OSTROVSKYI. Он сам публиковал фото с девушкой из Буковеля, подписывая их смайликами в виде сердечек.

Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI
Анастасия Половинкина и OSTROVSKYI / скрин из Threads

Поклонники с нетерпением ожидают пост-шоу проекта "Холостяк", где должны раскрыть подробности жизни Тараса Цимбалюка и участниц после окончания шоу. Фанаты предполагают, что события в Буковеле могут освещаться именно для того, чтобы запутать зрителей и усилить их интерес к последнему эфиру сезона.

Ранее Главред сообщал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли решилась покинуть Голливуд в поисках более спокойной жизни. Как сообщают СМИ, звезда хочет навсегда уехать из США и обосноваться в другой стране.

Также в отеле Сан-Франциско Fairmont была найдена Виктория Джонс — дочка известного актера Томми Ли Джонса. В четверг Пожарная служба Сан-Франциско отреагировала на вызов о медицинской помощи. По прибытию на место происшествия экстренные службы констатировали смерть Виктории.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
