Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

Вы узнаете:
- Анастасию Половинкину подловили за поцелуями с известным певцом
- Кто вероятный избранник финалистки "Холостяка"
Финалистку романтического реалити "Холостяк" Анастасию Половинкину заподозрили в новом романе после ее неудачи в финале шоу. Несмотря на то что девушку заметили в Карпатах вместе с Тарасом Цимбалюком, в Instagram появились кадры ее поцелуя с другим мужчиной.
Половинкина отметила Новый год в большой компании друзей, среди которых была и ее бывшая конкурентка по "Холостяку" — Надежда Авраменко. В одной из сториз из Буковеля она засветила нежности Анастасии с одним из присутствующих мужчин. Пара слилась в поцелуе, а парень положил руку на плечо финалистки "Холостяка".
Личность возможного возлюбленного Половинкиной была быстро раскрыта. Анастасия и Надежда отдыхали в компании известного певца OSTROVSKYI. Он сам публиковал фото с девушкой из Буковеля, подписывая их смайликами в виде сердечек.
Поклонники с нетерпением ожидают пост-шоу проекта "Холостяк", где должны раскрыть подробности жизни Тараса Цимбалюка и участниц после окончания шоу. Фанаты предполагают, что события в Буковеле могут освещаться именно для того, чтобы запутать зрителей и усилить их интерес к последнему эфиру сезона.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли решилась покинуть Голливуд в поисках более спокойной жизни. Как сообщают СМИ, звезда хочет навсегда уехать из США и обосноваться в другой стране.
Также в отеле Сан-Франциско Fairmont была найдена Виктория Джонс — дочка известного актера Томми Ли Джонса. В четверг Пожарная служба Сан-Франциско отреагировала на вызов о медицинской помощи. По прибытию на место происшествия экстренные службы констатировали смерть Виктории.
Вас может заинтересовать:
- Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло
- "Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах
- Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред