"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Вы узнаете:
- Тарас Цымбалюк и Надин Головчук расстались
- Что между ними произошло
В пост-шоу проекта "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, появилась победительница Надин Головчук.
Всех зрителей интересовало, вместе ли Цымбалюк и Головчук, но, оказалось, пара рассталась.
Надин отметила, что они старались построить отношения, но Тарас был очень загружен съемками, поэтому они редко виделись, а вскоре и закрывались друг от друга.
"Каждая последующая встреча давала понять, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Это чувствовалось. Впоследствии я поднял эту тему", - сказал Тарас.
Надин же отметила, что она было уставшая после окончания съемок.
"Я настолько была истощена, уставшая от этого. Я чувствовала в середине, что у меня нет ресурса не только на строительство отношений с Тарасом, а у меня есть совсем немножко резервной энергии, которую я могу дать сейчас себе", - призналась Головчук.
Также и Тарас чувствовал, как тяжело было его избраннице.
"После проекта я боялась проявлять себя, быть собой. Я закрылась от себя и, возможно, не могла проявить себя для мужчины. У меня не хватило сил, я выгорела быстро", - добавила Надин.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
