"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Надин Головчук удивила публичным признанием.

Тарас Цымбалюк опять один / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук расстались

Что между ними произошло

В пост-шоу проекта "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, появилась победительница Надин Головчук.

Всех зрителей интересовало, вместе ли Цымбалюк и Головчук, но, оказалось, пара рассталась.

Надин отметила, что они старались построить отношения, но Тарас был очень загружен съемками, поэтому они редко виделись, а вскоре и закрывались друг от друга.

"Каждая последующая встреча давала понять, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Это чувствовалось. Впоследствии я поднял эту тему", - сказал Тарас.

Надин же отметила, что она было уставшая после окончания съемок.

"Я настолько была истощена, уставшая от этого. Я чувствовала в середине, что у меня нет ресурса не только на строительство отношений с Тарасом, а у меня есть совсем немножко резервной энергии, которую я могу дать сейчас себе", - призналась Головчук.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук / фото: instagram.com, Надин Головчук

Также и Тарас чувствовал, как тяжело было его избраннице.

"После проекта я боялась проявлять себя, быть собой. Я закрылась от себя и, возможно, не могла проявить себя для мужчины. У меня не хватило сил, я выгорела быстро", - добавила Надин.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

