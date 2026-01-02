"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременности

Анна Сагайдачная родила второго ребенка год назад.

Анна Сагайдачная беременна

Как актриса сообщила новость поклонникам

Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила поклонникам радостную новость. Звезда сериала "Крепостная" записала видео в Instagram, где показала положительный тест на беременность.

Сагайдачная совсем недавно стала мамой во второй раз — актриса уже воспитывает сына и дочь. Однако спустя всего год после рождения дочери в жизнь артистки пришло еще одно счастье. Анна продемонстрировала поклонникам положительный тест на беременность на фоне украшенной новогодней елки.

Анна Сагайдачная беременна / фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Как оказалось, звезда связывает праздничное дерево с новостями о прибавлении в семье. Сагайдачная рассказала, что несколько лет подряд вешала на елку игрушку в виде детской коляски. Именно в эти годы в семье актрисы рождались дети. Она даже в шутку заявила, что в следующем году больше не будет украшать елку этой игрушкой.

"Не знаю, где взять столько сил, но верю в силу Вселенной, Космоса и в то, что они откуда-то возьмутся. На следующий год не буду уже вешать коляску на елку, какая-то она магическая, ей-Богу. Поэтому всем, кто мечтает и очень ждет, обязательно надо приобрести. Работает, как карта желаний", — сказала Анна.

О персоне: Анна Сагайдачная Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

