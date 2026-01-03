Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

Что сделала Лорак и какое решение она приняла в отношении собственной дочери.

https://stars.glavred.info/lorak-promenyala-rodnuyu-doch-na-novogo-muzha-chto-ona-sdelala-10729187.html Ссылка скопирована

Исаак Виджраку и Ани Лорак выбрали себя / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что сделала Лорак

Как она променяла свою дочь

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, снова поставила свою личную жизнь на первое место.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото, которое стало однозначным решением певицы. В частности, она выложила селфи со своим мужем и йога-инструктором Исааком Виджраку, где сообщила, что пара заслужила на отдых на Мальдивах.

видео дня

Лорак со своим йога-инструктором собирается в путь / Фото Instagrm/anilorak

В то же время, Главред недавно сообщал о том, что дочь Лорак отправилась со своим отцом в другое место для отдыха. Очевидно, что звездная мать не хочет проводить долгожданные каникулы со своей единственной дочерью, а предпочитает нежится на солнце со своим мужем-испанцем.

Ани Лорак выбрала отдых без дочери / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Вместо того, чтобы отдыхать со своей мамой на Мальдивах, дочь Лорак вместе с ее бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу отправилась сначала в Анкару, а потом в Таиланд.

София Налчаджиоглу отдыхает с отцом / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

К слову, отдых Лорак вместе с дочерью - очень редкое явление. Это видно из соцсетей обоих знаменитостей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу-предательницу Ани Лорак с Новым годом, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии. "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Ранее стало известно, что путинистке Ларисе Долиной грозит глобальный канселлинг во всей террористической России.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред