Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

Алена Кюпели
3 января 2026, 22:32
84
Что сделала Лорак и какое решение она приняла в отношении собственной дочери.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Исаак Виджраку и Ани Лорак выбрали себя / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Что сделала Лорак
  • Как она променяла свою дочь

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, снова поставила свою личную жизнь на первое место.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото, которое стало однозначным решением певицы. В частности, она выложила селфи со своим мужем и йога-инструктором Исааком Виджраку, где сообщила, что пара заслужила на отдых на Мальдивах.

видео дня
Лорак со своим йога-инструктором собирается в путь
Лорак со своим йога-инструктором собирается в путь / Фото Instagrm/anilorak

В то же время, Главред недавно сообщал о том, что дочь Лорак отправилась со своим отцом в другое место для отдыха. Очевидно, что звездная мать не хочет проводить долгожданные каникулы со своей единственной дочерью, а предпочитает нежится на солнце со своим мужем-испанцем.

Ани Лорак
Ани Лорак выбрала отдых без дочери / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Вместо того, чтобы отдыхать со своей мамой на Мальдивах, дочь Лорак вместе с ее бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу отправилась сначала в Анкару, а потом в Таиланд.

София Налчаджиоглу
София Налчаджиоглу отдыхает с отцом / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

К слову, отдых Лорак вместе с дочерью - очень редкое явление. Это видно из соцсетей обоих знаменитостей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу-предательницу Ани Лорак с Новым годом, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии. "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Ранее стало известно, что путинистке Ларисе Долиной грозит глобальный канселлинг во всей террористической России.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

23:25Украина
"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:51Война
Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Последние новости

23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Реклама
20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

Реклама
17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэлы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

Реклама
11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

10:38

Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - деталиВидео

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять