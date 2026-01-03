Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

Артист также накопил огромный долг и теперь ему грозит реальное выселение из арендованной квартиры.

Микки Рурк совершенно не похож на себя самого / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Как сейчас выглядит Микки Рурк

Что с ним случилось

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, вышел из своего дома в Беверли-Хиллз, чтобы забрать пакеты с едой.

Если бы не папарацци и не их внимание, распознать в этом пожилом человеке голивудского актера, было бы почти невозможно. 73-летний Рурк открыл входную дверь, чтобы забрать несколько продуктов, сначала взяв пакет с едой из Taco Bell, а затем два бумажных пакета с продуктами из Pavilions.

Mickey Rourke went from hot to ugly…to straight up looking like the damn Boogeyman. pic.twitter.com/65IizI8E4C — The Evil Thinker ?? (@TheEvilThinker) January 2, 2026

Как пишет Page Six, ранее на этой неделе газета The Post сообщила, что Рурку грозит выселение из его квартиры в Лос-Анджелесе после того, как он якобы накопил задолженность по арендной плате в размере почти 60 000 долларов.

Согласно судебным документам, голивудскому "плохому парню" было вручено уведомление о необходимости оплатить аренду в течение трех дней или освободить квартиру до 18 декабря за неуплату счетов.

Mickey Rourke was seen popping out of his Los Angeles home Thursday — just days after news surfaced that he is facing a possible eviction. ?: BACKGRID pic.twitter.com/UqsREv45DS — Page Six (@PageSix) January 2, 2026

По имеющимся данным, арендная плата Рурка выросла до 7000 долларов в месяц, и на момент вручения уведомления его задолженность составляла 59 100 долларов.

Микки Рурк сыграл множество ролей / ua.depositphotos.com

Рурк заявил о себе в Голливуде в 1980-х годах, сыграв роли в фильмах "Врата рая", "Жар тела" и "Закусочная".

После того, как он получил признание как мрачный главный герой в фильмах "9½ недель", "Ангельское сердце", "Пьяница" и "Папа из Гринвич-Виллидж", он оставил актерскую карьеру в начале 90-х, чтобы стать профессиональным боксером.

О персоне: Микки Рурк Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

