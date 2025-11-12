С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

Вы узнаете:
- Екатерина Бужинская появилась с повязкой на глазу
- Что случилось с певицей
Украинская певица Екатерина Бужинская обеспокоила поклонников своим появлением с повязкой на глазу. Артистка опубликовала снимок в Facebook и рассказала о своем состоянии, которое некоторое время скрывала от фанатов.
По словам Бужинской, она получила травму глаза, что требовало немедленной госпитализации. Однако певица решила не отменять концерты и выступала в темных очках.
"За красивой картинкой артистки на сцене скрываются обычные человеческие проблемы. Четыре концерта подряд, четыре аншлага я отработала в затемненных очках, хотя все врачи единодушно настаивали на госпитализации. Травма глаза, которая требовала немедленного лечения. Но я не могла подвести своих поклонников - солдауты задолго до начала концертов, люди ждали", - рассказала Екатерина.
Как уточнила Бужинская, причиной воспаления стало интенсивное использование контактных линз во время гастролей. Из-за антисанитарных условий, в которых под линзу могло попасть что-то постороннее, певица повредила роговицу. Сейчас артистка проходит лечение под наблюдением квалифицированных специалистов.
"Это не образ пирата, но духом я не падаю! Все будет хорошо", - успокоила поклонников Екатерина Бужинская.
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
