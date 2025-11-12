С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

Екатерина Бужинская рассказала, что скрывала от фанатов.

Екатерина Бужинская в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

Екатерина Бужинская появилась с повязкой на глазу

Что случилось с певицей

Украинская певица Екатерина Бужинская обеспокоила поклонников своим появлением с повязкой на глазу. Артистка опубликовала снимок в Facebook и рассказала о своем состоянии, которое некоторое время скрывала от фанатов.

По словам Бужинской, она получила травму глаза, что требовало немедленной госпитализации. Однако певица решила не отменять концерты и выступала в темных очках.

Екатерина Бужинская на концерте в темных очках / фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

"За красивой картинкой артистки на сцене скрываются обычные человеческие проблемы. Четыре концерта подряд, четыре аншлага я отработала в затемненных очках, хотя все врачи единодушно настаивали на госпитализации. Травма глаза, которая требовала немедленного лечения. Но я не могла подвести своих поклонников - солдауты задолго до начала концертов, люди ждали", - рассказала Екатерина.

Как уточнила Бужинская, причиной воспаления стало интенсивное использование контактных линз во время гастролей. Из-за антисанитарных условий, в которых под линзу могло попасть что-то постороннее, певица повредила роговицу. Сейчас артистка проходит лечение под наблюдением квалифицированных специалистов.

Екатерина Бужинская в больнице / фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

"Это не образ пирата, но духом я не падаю! Все будет хорошо", - успокоила поклонников Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

