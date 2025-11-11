Укр
"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

Анна Подгорная
11 ноября 2025, 23:26обновлено 12 ноября, 00:49
1
Алена Алена рассказала о своих первых важных шагах на пути к материнству.
Alyona Alyona
Alyona Alyona личная жизнь - что рэперша говорит о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кратко:

  • Alyona Alyona заговорила о материнстве
  • До беременности артистка решила улучшить состояние своего здоровья

Украинская рэперша Alyona Alyona состоит в счастливых отношениях, и даже задумывается со своим партнером о появлении потомства. К решению детского вопроса исполнительница отнеслась ответственно - бросила курить, следит за своим питанием, не пьет алкоголь.

Об этом Алена Алена рассказала в беседе с Люкс ФМ: "Я хочу немного сбросить вес, чтобы потом, когда наступит период, когда мы будем интенсивно делать детей, организм был готов. Я такая сознательная буду мамочкой, которая будет идти к беременности".

видео дня

При этом звезда отметила, что будущая беременность - пока проект на будущее. Сейчас у Алены слишком загруженный график, к тому же ей недавно диагностировали фолликулярную кисту, что требует особого внимания.

Alyona Alyona
Alyona Alyona личная жизнь - что рэперша говорит о материнстве / Скриншот YouTube

Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

шоу-бизнес Алена Савраненко Alyona Alyona новости шоу бизнеса
