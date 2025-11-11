"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

Кратко:
Украинская рэперша Alyona Alyona состоит в счастливых отношениях, и даже задумывается со своим партнером о появлении потомства. К решению детского вопроса исполнительница отнеслась ответственно - бросила курить, следит за своим питанием, не пьет алкоголь.
Об этом Алена Алена рассказала в беседе с Люкс ФМ: "Я хочу немного сбросить вес, чтобы потом, когда наступит период, когда мы будем интенсивно делать детей, организм был готов. Я такая сознательная буду мамочкой, которая будет идти к беременности".
При этом звезда отметила, что будущая беременность - пока проект на будущее. Сейчас у Алены слишком загруженный график, к тому же ей недавно диагностировали фолликулярную кисту, что требует особого внимания.
О персоне: Alyona Alyona
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
