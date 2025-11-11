"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

Надя Дорофеева рассказала о высокой планке, как об источнике переживаний и вдохновения.

https://stars.glavred.info/u-menya-byl-dikiy-strah-dorofeeva-sdelala-priznanie-o-svoem-ukrainoyazychnom-tvorchestve-10714238.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева новости - певица рассказала страхах в творчестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте больше:

Чего боялась Надя Дорофеева

Справилась ли певица со своими страхами

После начала полномасштабной войны Надя Дорофеева в быту и творчестве перешла на украинский язык. С первым у нее проблем не возникло, но второе первое время ее сильно пугало.

Певица призналась об этом в комментарии для "Артиллерии". Дорофеева отметила, что косвенно на ее страх писать тексты на украинском повлияла группа Океан Эльзы, а точнее высокая планка качества музыки и текстов, которую коллектив задает уже больше трех десятков лет.

видео дня

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен Океана Эльзы. Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку", - говорит артистка.

Теперь страх прошел, отмечает она, ведь Океан Эльзы для нее - большой источник вдохновения.

Надя Дорофеева новости - певица рассказала страхах в творчестве / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Настя Каменских в США сделала окончательный выбор. За границу артистка выехала после скандального заявления о "неважности" языка.

Также 23-летняя звезда TikTok, известная исполнением песни "Парова машина" Ярина Квасний, объявила о мобилизации в ВСУ. Девушка раскрыла, где служит сейчас.

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред