"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

После начала полномасштабной войны Надя Дорофеева в быту и творчестве перешла на украинский язык. С первым у нее проблем не возникло, но второе первое время ее сильно пугало.
Певица призналась об этом в комментарии для "Артиллерии". Дорофеева отметила, что косвенно на ее страх писать тексты на украинском повлияла группа Океан Эльзы, а точнее высокая планка качества музыки и текстов, которую коллектив задает уже больше трех десятков лет.
"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен Океана Эльзы. Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку", - говорит артистка.
Теперь страх прошел, отмечает она, ведь Океан Эльзы для нее - большой источник вдохновения.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
