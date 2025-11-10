"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУ

Исполнительница хита "Парова машина" добровольно вступила в ряды ВСУ.

https://stars.glavred.info/zavtra-pribyt-v-tck-23-letnyaya-zvezda-tiktok-obyavila-o-mobilizacii-v-vsu-10714025.html Ссылка скопирована

Ярина Квасний мобилизировалась в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ярина Квасний

Вы узнаете:

Ярина Квасний заявила, что мобилизовалась в ВСУ

Где служит певица

Певица и литературовед Ярина Квасний, которая стала знаменитой в TikTok благодаря своему исполнению песни "Парова машина", рассказала о том, что мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. По словам девушки в интервью OBOZ.UA, это было ее добровольным решением.

Ярина рассказала, что после внезапной волны популярности она оставила учебу в престижном университете Киево-Могилянская академия и устроилась на работу. Вскоре после этого она подала документы для мобилизации.

видео дня

Ярина Квасний - Парова машина / фото: instagram.com, Ярина Квасний

"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра прибыть в ТЦК". И я помчалась в Киев", — вспомнила военнослужащая.

Ярина хотела держать в секрете свое решение даже от родных. Девушка сказала родителям, что едет в столицу на курсы. Отец военнослужащей также сейчас находится на фронте.

Ярина Квасний - семья / фото: instagram.com, Ярина Квасний

"Мама очень стрессонула, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила", — поделилась Квасний.

Сейчас звезда TikTok служит в Первом отдельном медицинском батальоне. Девушка не имеет медицинского образования, поэтому занимается эвакуацией раненых и их сопровождением.

Ярина Квасний - ВСУ / фото: instagram.com, Ярина Квасний

"По официальным документам моя должность – санитарка в передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую следующие этапы эвакуации и сопровождаю", — рассказала Ярина Квасний.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Настя Каменских устроила праздничный концерт к Хэллоуину в Северной Каролине. Со зрителями певица общалась на русском языке и исполняла свои старые русскоязычные хиты.

Также российская певица Алла Пугачева дала совет молодым людям, которые только начинают свой путь в жизни. Для Примадонны этот вопрос оказался неожиданным, но она быстро нашлась и дала мудрое наставление.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред