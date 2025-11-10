"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУ

Вы узнаете:
- Ярина Квасний заявила, что мобилизовалась в ВСУ
- Где служит певица
Певица и литературовед Ярина Квасний, которая стала знаменитой в TikTok благодаря своему исполнению песни "Парова машина", рассказала о том, что мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. По словам девушки в интервью OBOZ.UA, это было ее добровольным решением.
Ярина рассказала, что после внезапной волны популярности она оставила учебу в престижном университете Киево-Могилянская академия и устроилась на работу. Вскоре после этого она подала документы для мобилизации.
"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра прибыть в ТЦК". И я помчалась в Киев", — вспомнила военнослужащая.
Ярина хотела держать в секрете свое решение даже от родных. Девушка сказала родителям, что едет в столицу на курсы. Отец военнослужащей также сейчас находится на фронте.
"Мама очень стрессонула, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила", — поделилась Квасний.
Сейчас звезда TikTok служит в Первом отдельном медицинском батальоне. Девушка не имеет медицинского образования, поэтому занимается эвакуацией раненых и их сопровождением.
"По официальным документам моя должность – санитарка в передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую следующие этапы эвакуации и сопровождаю", — рассказала Ярина Квасний.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! "Парова машина" — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня#музика#лесяквартиринка#кіностудіядовженка#шулявка#акустика#співаємо#олексій#вспишка#відео#спів#українське#україна#співи#дахдотерс#дах#паровамашина#singing#sing#song#songs#ukrainian#ukrainiangirl#ukrainiansong♬ оригінальний звук - Kvas.nii
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Настя Каменских устроила праздничный концерт к Хэллоуину в Северной Каролине. Со зрителями певица общалась на русском языке и исполняла свои старые русскоязычные хиты.
Также российская певица Алла Пугачева дала совет молодым людям, которые только начинают свой путь в жизни. Для Примадонны этот вопрос оказался неожиданным, но она быстро нашлась и дала мудрое наставление.
Вас может заинтересовать:
- У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали
- Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой
- "Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред