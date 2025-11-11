"Виновата я": известная рэперша Alyona Alyona устроила ДТП

У известной артистки забрали водительское удостоверение.

Alyona Alyona попала в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Alyona Alyona Alyona попала в ДТП

Как произошла авария

Известная украинская рэперша и звезда Евровидения Alyona Alyona попала в дорожно-транспортное происшествие. О том, как произошла авария, артистка рассказала поклонникам в своем Instagram.

Alyona Alyona призналась, что столкнулась с другим водителем из-за несоблюдения безопасной дистанции. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения.

Alyona АІуопа - авария / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я делюсь с вами как своими успехами, так и неудачами. Должна была попасть на вокал, а попала в ДТП. Виновата я - совершила маленький наезд на дядю, который съезжая на второстепенную дорогу не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, однако мы застрахованы и вызвали полицию, все оформили", - пояснила рэперша.

Артистка сообщила, что у нее временно изъяли водительское удостоверение до судебного заседания. Alyona Alyona призвала поклонников соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.

Alyona Alyona устроила ДТП / фото: Alyona Alyona

"У меня забрали права, дали мне временные, будет суд - все, как надо. Поэтому соблюдайте правила безопасности и будьте внимательными на дорогах", - подытожила знаменитость.

Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (настоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

