"Виновата я": известная рэперша Alyona Alyona устроила ДТП

Кристина Трохимчук
11 ноября 2025, 11:16
У известной артистки забрали водительское удостоверение.
Алёна Алёна
Alyona Alyona попала в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • Alyona Alyona Alyona попала в ДТП
  • Как произошла авария

Известная украинская рэперша и звезда Евровидения Alyona Alyona попала в дорожно-транспортное происшествие. О том, как произошла авария, артистка рассказала поклонникам в своем Instagram.

Alyona Alyona призналась, что столкнулась с другим водителем из-за несоблюдения безопасной дистанции. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения.

Алёна Алёна
Alyona АІуопа - авария / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я делюсь с вами как своими успехами, так и неудачами. Должна была попасть на вокал, а попала в ДТП. Виновата я - совершила маленький наезд на дядю, который съезжая на второстепенную дорогу не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, однако мы застрахованы и вызвали полицию, все оформили", - пояснила рэперша.

Артистка сообщила, что у нее временно изъяли водительское удостоверение до судебного заседания. Alyona Alyona призвала поклонников соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.

Алёна Алёна
Alyona Alyona устроила ДТП / фото: Alyona Alyona

"У меня забрали права, дали мне временные, будет суд - все, как надо. Поэтому соблюдайте правила безопасности и будьте внимательными на дорогах", - подытожила знаменитость.

Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица MamaRika рассказала поклонникам, что нуждается в срочной операции. Недавно артистка сообщила, что переживает очень сложный период в жизни. Певица вышла на связь в соцсетях и откровенно рассказала о состоянии своего здоровья.

Также украинская актриса Екатерина Кузнецова высказалась о скандале, связанном с известной певицей Настей Каменских. Фанат поинтересовался у Кузнецовой, как она относится к мнению Каменских относительно языкового вопроса, озвученной во время концерта в Чикаго.

Кто такая Alyona Alyona?

Alyona Alyona (настоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

