"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

Кристина Трохимчук
11 ноября 2025, 03:45
Актриса Екатерина Кузнецова высказала свое мнение о скандале Каменских.
Екатерина Кузнецова высказалась о Насте Каменских
Екатерина Кузнецова высказалась о Насте Каменских

Вы узнаете:

  Екатерина Кузнецова защитила Настю Каменских
  Что сказала актриса

Украинская актриса Екатерина Кузнецова высказалась о скандале, связанном с известной певицей Настей Каменских, которая сейчас пытается построить карьеру в США. Звезда ответила на вопрос поклонника в своем Instagram.

Фанат поинтересовался у Кузнецовой, как она относится к мнению Насти Каменских по языковому вопросу, озвученному во время концерта в Чикаго. Напомним: певица тогда, выступая на русском языке, заявила, что "неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык — любовь". Эти слова вызвали волну осуждения в украинском обществе и обернулись для артистки серьезными репутационными и финансовыми потерями.

видео дня
Настя Каменских переехала жить в США
Настя Каменских переехала жить в США

Неожиданно Екатерина встала на защиту Каменских. Она подчеркнула, что не считает слова певицы "плохими и позорными".

"Я люблю Настю Каменских, и не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", — высказалась актриса.

Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова - скандал с Настей Каменских

Настя Каменских — скандал

В конце лета вокруг Насти Каменских вспыхнул громкий языковой скандал. Во время тура по США, на концерте в Чикаго, певица сделала неоднозначное заявление о том, что главное — это любовь, а не язык, на котором говоришь. Примечательно, что тогда она общалась с публикой на русском и исполняла свои старые русскоязычные хиты.

Ранее Главред сообщал, что на концерте украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе произошла потасовка между несколькими украинками и парой из террористической РФ. По словам свидетелей, россияне вели себя крайне агрессивно и не стеснялись применять силу к окружающим.

Также запроданка Регина Тодоренко неожиданно опубликовала откровенное видео. Предательница Украины пожаловалась на состояние своей фигуры после родов. Регина рассказала, что уже начала восстанавливать физическую форму, однако российская публика не оценила ее откровенность.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

