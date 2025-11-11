"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

Актриса Екатерина Кузнецова высказала свое мнение о скандале Каменских.

Екатерина Кузнецова высказалась о Насте Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова, Настя Каменских

Екатерина Кузнецова защитила Настю Каменских

Что сказала актриса

Украинская актриса Екатерина Кузнецова высказалась о скандале, связанном с известной певицей Настей Каменских, которая сейчас пытается построить карьеру в США. Звезда ответила на вопрос поклонника в своем Instagram.

Фанат поинтересовался у Кузнецовой, как она относится к мнению Насти Каменских по языковому вопросу, озвученному во время концерта в Чикаго. Напомним: певица тогда, выступая на русском языке, заявила, что "неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык — любовь". Эти слова вызвали волну осуждения в украинском обществе и обернулись для артистки серьезными репутационными и финансовыми потерями.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Неожиданно Екатерина встала на защиту Каменских. Она подчеркнула, что не считает слова певицы "плохими и позорными".

"Я люблю Настю Каменских, и не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", — высказалась актриса.

Екатерина Кузнецова - скандал с Настей Каменских / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Настя Каменских — скандал

В конце лета вокруг Насти Каменских вспыхнул громкий языковой скандал. Во время тура по США, на концерте в Чикаго, певица сделала неоднозначное заявление о том, что главное — это любовь, а не язык, на котором говоришь. Примечательно, что тогда она общалась с публикой на русском и исполняла свои старые русскоязычные хиты.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

