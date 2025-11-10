"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

Регину Тодоренко ранее стыдили за вид ее живота.

Регина Тодоренко пожаловалась на фигуру / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Регина Тодоренко показала фигуру после родов

Что расстроило предательницу Украины

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, неожиданно опубликовала в своем Telegram-канале откровенное видео. Предательница Украины пожаловалась на состояние своей фигуры после родов.

Телеведущая призналась, что осталась недовольна внешним видом своего живота после рождения третьего сына и боится, что не сможет быстро прийти в форму.

"Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет не скоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться!", — пытается настроить себя на позитив запроданка.

Регина Тодоренко - фигура после третьих родов / скрин из видео

Регина рассказала, что уже начала восстанавливать физическую форму, однако российская публика не оценила ее откровенность. СМИ напомнили Тодоренко, что ранее она уже подвергалась волне хейта после публикации видео в купальнике, где был виден ее беременный живот. Тогда телеведущая возмутилась и пожаловалась, что не ожидала столь резкой реакции.

Регина Тодоренко — дети

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов уже стали многодетными родителями. У пары трое детей. Старший сын, Михаил (Майкл), родился в 2018 году, а средний, Мирослав, появился на свет в июле 2022 года. В сентябре 2025 года семья пополнилась в третий раз — Регина снова родила сына.

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

