"Он не один": Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве

Бойфренд певицы при определенных обстоятельствах вынужден оставаться в Ивано-Франковской области.

https://stars.glavred.info/on-ne-odin-alyona-alyona-priznalas-pochemu-ne-zhivet-s-boyfrendom-v-kieve-10702511.html Ссылка скопирована

Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кратко:

Бойфренд певицы прикован к своим территориальным обстоятельствам

Alyona Alyona призналась, что ей нравится ездить в родные края своего парня

Рэперша Alyona Alyona впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она рассказала об отношениях со своим бойфрендом и призналась, почему они не живут вместе в Киеве.

В комментарии программе "Тур звездами" Alyona Alyona заявила, что ее бойфренд при определенных обстоятельствах вынужден оставаться в Ивано-Франковской области и она это с пониманием принимает.

видео дня

"Он не путешествует, он дома. Он дома не один. Есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам. А я его в этом поддерживаю. Мне достаточно вот нашего общения такого, как оно есть, и достаточно того, что незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не позволяю", - с юмором отметила артистка.

Более того, Alyona Alyona призналась, что ей нравится ездить в родные края своего парня. Знаменитость с радостью проводит время в деревне.

"Мне так нравится, что я могу приехать туда, в то село, где, извините, со мной уже все перефоткались, уже никому ничего от меня не надо. Я себе хожу - простая Алена, стала на клумбе, что-то там этот... все говорят: "Бог в помощь". Я говорю: "И вам дай Бог здоровья". Мы можем пойти на грибы, мы можем пойти на рыбалку", - заявила она.

Рэперша добавила, что даже размышляет о своем переезде из шумного мегаполиса в тихое село. Для нее это как "два разных мира" и пока она не может определиться, где ей комфортнее.

"Как раз таки я разделила эти два мира. И сейчас даже я бы сказала, что в душе я думаю, в каком мире мне лучше. В мире публичности, в мире того, где ты только отдаешь и так мало получаешь, или в мире, где есть тепло, ласка, где ты отдаешь, а получаешь, наверное, вдвое больше. Мне 34 - я уже, знаете, что-то там думаю", - поделилась звезда.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ольга Сумская, которую считают одной из самых красивых актрис Украины, сделала признание о восприятии своего возраста и внешности. Она хочет вернуть былую роскошную фигуру и похудеть на 15 килограммов.

Ранее рэперша alyona alyona не захотела выступать на одной сцене с украинским певцом Parfeniuk.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред