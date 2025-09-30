"Он не один": Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве

Кратко:
- Бойфренд певицы прикован к своим территориальным обстоятельствам
- Alyona Alyona призналась, что ей нравится ездить в родные края своего парня
Рэперша Alyona Alyona впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она рассказала об отношениях со своим бойфрендом и призналась, почему они не живут вместе в Киеве.
В комментарии программе "Тур звездами" Alyona Alyona заявила, что ее бойфренд при определенных обстоятельствах вынужден оставаться в Ивано-Франковской области и она это с пониманием принимает.
"Он не путешествует, он дома. Он дома не один. Есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам. А я его в этом поддерживаю. Мне достаточно вот нашего общения такого, как оно есть, и достаточно того, что незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не позволяю", - с юмором отметила артистка.
Более того, Alyona Alyona призналась, что ей нравится ездить в родные края своего парня. Знаменитость с радостью проводит время в деревне.
"Мне так нравится, что я могу приехать туда, в то село, где, извините, со мной уже все перефоткались, уже никому ничего от меня не надо. Я себе хожу - простая Алена, стала на клумбе, что-то там этот... все говорят: "Бог в помощь". Я говорю: "И вам дай Бог здоровья". Мы можем пойти на грибы, мы можем пойти на рыбалку", - заявила она.
Рэперша добавила, что даже размышляет о своем переезде из шумного мегаполиса в тихое село. Для нее это как "два разных мира" и пока она не может определиться, где ей комфортнее.
"Как раз таки я разделила эти два мира. И сейчас даже я бы сказала, что в душе я думаю, в каком мире мне лучше. В мире публичности, в мире того, где ты только отдаешь и так мало получаешь, или в мире, где есть тепло, ласка, где ты отдаешь, а получаешь, наверное, вдвое больше. Мне 34 - я уже, знаете, что-то там думаю", - поделилась звезда.
Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
