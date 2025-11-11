Укр
"Делают операцию": MamaRika сделала тревожное заявление

Кристина Трохимчук
11 ноября 2025, 10:19
35
Певица MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем.
MumRica
MamaRika рассказала об операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Вы узнаете:

  • MamaRika нуждается в срочной операции
  • Что случилось с певицей

Известная украинская певица MamaRika рассказала поклонникам, что нуждается в срочной операции. Недавно артистка сообщила в своем Instagram, что переживает очень сложный период в жизни.

Певица вышла на связь в соцсетях и откровенно рассказала о состоянии своего здоровья. MamaRika призналась, что проблемы, которые долгое время игнорировала, уже невозможно решить без срочного оперативного вмешательства.

видео дня

"Как вы знаете, у меня сейчас немного ухудшились моменты по здоровью. Говорю как есть, по женски. У меня серьезные нюансы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно сорвало", - поделилась артистка.

MamaRika сделала тревожное заявление
MamaRika сейчас - что произошло с певицей / фото: instagram.com, MamaRika

Несмотря на проблемы со здоровьем, MamaRika продолжала выступать перед поклонниками, которые призывали ее сделать перерыв и позаботиться о себе.

"Вы писали: "Отдохни-отдохни". Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить дальше на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке делают операцию", - сообщила певица.

Исполнительница хитов "Не ходи" и "Один вопрос" также раскрыла свои планы на ближайшее будущее. Она перенесла четыре ближайших концерта, чтобы пройти операцию и успеть восстановиться.

"К сожалению, я вынуждена последние четыре концерта из тура перенести на весну. Мне очень жаль, я хотела встретиться, но сейчас я должна уделить время себе. Операция несложная, поэтому планирую через неделю быть уже огурчиком. Не волнуйтесь", - подытожила MamaRika.

украинская актриса Екатерина Кузнецова высказалась о скандале, связанном с известной певицей Настей Каменских, которая сейчас пытается построить карьеру в США. Неожиданно Екатерина стала на защиту Каменских.

на концерте украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между несколькими украинками и парой из террористической РФ. Конфликт быстро перерос в драку. Сначала россиянин ударил одну из женщин, а затем в драку вмешалась и его спутница.

О персоне: MamaRika

Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В частности для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika новости шоу бизнеса
