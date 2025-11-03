"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

МамаРика столкнулась с серьезной проблемой.

MamaRika сейчас - что происходит с певицей сегодня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

МамаРика раскрыла детали своего состояния

Артистка многое скрывала под сценической улыбкой

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) раскрыла ту часть своей жизни, с которой прежде не были знакомы ее поклонники. За картинкой яркой, остроумной и всегда веселой звезды прятались душевная боль и личные противоречия.

Сейчас МамаРика измотана попытками сдерживать это, поэтому переживает крайне непростой период. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram.

"У меня сейчас очень сложный период. Я буквально уничтожена морально и физически. Я не жалела себя совсем последние годы, и тупо загнала себя! Мое тело дало сбой, о психике я вообще молчу. Я не знаю, как мы вообще с вами не [сошли с ума] за эти четыре года! Сегодня весь день плачу и понимаю: я в минусе, и больше не могу это скрывать за маской работы, занятости, улыбки через слезы. Я жива, и я [устала] жить в постоянном стрессе! Я имею право проживать эти эмоции! Знаю, что я выйду из этого, потому что я сильная, но сейчас я просто сломана. Моя семья - это, наверное, единственное, что меня сейчас действительно держит", - рассказала МамаРика. Она также опубликовала фото, на котором плачет на плече мужа.

MamaRika сейчас - что происходит с певицей сегодня / фото: instagram.com/mamarika_official

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

