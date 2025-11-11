"Больные, неправильные отношения": известная певица пережила насилие

Lama впервые нарушила тему абьюза и травм, которые ей пришлось преодолеть.

Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) уже более десяти лет счастлива в отношениях. Возлюбленный по имени Роман уже делал звезде предложение руки и сердца, однако пара не торопится со свадьбой.

Увы, тихому счастью и полной гармонии в жизни Ламы предшествовали четыре года абьюза, психологического и физического насилия. Об этом певица впервые призналась в интервью Алине Доротюк.

"Это были больные, неправильные отношения. Я тогда пережила сильный невроз, умер папа, и меня просто накрыло. Я поняла, какой должен быть мужчина, а какой — нет. Он мог всю ночь что-то доказывать, устраивал ссоры перед концертами. Я не выдерживала — бросала телефон в стену. Потом у меня начались проблемы со здоровьем — тахикардия, панические состояния. У мены просто не было сил петь", - вспоминает Дзенькив.

Финальным аккордом в этом романе для звезды стало физическое насилие. Сперва дома, а затем и на людях ее партнер начал ее душить. Тогда Наталья собралась с силами и ушла, а отношения с обидчиком еще долгое время отзывались в ней глубокой психологической травмой.

О персоне: Lama Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

