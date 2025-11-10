"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

Кратко:
- У MELOVIN сейчас нет пары
- Певец не ищет любовь намеренно
Украинский певец MELOVIN откровенно признался, что сейчас не состоит в отношениях и до сих пор не оправился после измены экс-партнера. Артист поделился своими чувствами в видео интервью блогера Николаса Кармы.
"Сейчас я не в отношениях, но, конечно, хотелось бы, чтобы рядом был человек, с которым можно было бы делить жизнь" - сказал певец.видео дня
MELOVIN также рассказал о собственном опыте в отношениях и откровенно ответил, с кем ему легче строить взаимоотношения - с мужчинами или с женщинами.
"Из собственного опыта, легче с парнями, потому что я их максимально понимаю, но интереснее с девушками" - поделился артист.
Певец отметил, что сейчас не ищет любовь намеренно, но остается открытым к новым чувствам и не исключает, что в ближайшее время в его жизни может появиться особенный человек.
Ранее Главред сообщал, что MELOVİN рассказал о преследовании со стороны одного из украинских депутатов. 28-летний певец написал в своем аккаунте в Threads, что не хотел об этом рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с поклонниками.
Накануне также MELOVIN заинтриговал поклонников новым сообщением в Instagram. В публикации артист признался, что готов к "пополнению в семье".
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
