Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

Ушла из жизни известная американская актриса и номинантка на премию "Оскар" Салли Киркленд. Звезда умерла 11 ноября в возрасте 84 лет, сообщает NBC News.
По словам агента актрисы Майкла Грина, Салли провела свои последние мгновения жизни в хосписе города Палм-Спрингс, штат Калифорния, США.
По сообщению источника, актриса была госпитализирована примерно неделю назад. Причиной стало падение в душе, в результате которого Керкленд получила травмы ребер и стопы. Также уточняется, что в течение последнего года актриса страдала от деменции.
После госпитализации Керкленд была переведена в хоспис, поскольку ее состояние требовало постоянного медицинского наблюдения и паллиативного ухода. В этот период актриса не оставалась одна: ей оказывал моральную поддержку близкий друг, который также являлся ее бывшим учеником.
Салли Киркленд — чем знаменита
Американская актриса Салли Киркленд (род. 31 октября 1941 года в Нью-Йорке) посвятила кино и телевидению более 60 лет своей жизни, появившись в десятках проектов. Широкое признание и мировое внимание она получила после главной роли в фильме "Анна", за которую была удостоена премии "Золотой глобус" и номинации на "Оскар". В ее фильмографии также значатся второстепенные роли в таких культовых картинах, как "Жало", "JFK" и комедия "Брюс Всемогущий".
