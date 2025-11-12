Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

Кристина Трохимчук
12 ноября 2025, 10:44
74
Номинантка "Оскара" Салли Киркленд попала в больницу незадолго до смерти.
Салли Киркленд
Салли Киркленд умерла / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Ви узнаете:

  • Умерла Салли Киркленд
  • Причина смерти актрисы

Ушла из жизни известная американская актриса и номинантка на премию "Оскар" Салли Киркленд. Звезда умерла 11 ноября в возрасте 84 лет, сообщает NBC News.

По словам агента актрисы Майкла Грина, Салли провела свои последние мгновения жизни в хосписе города Палм-Спрингс, штат Калифорния, США.

видео дня
Салли Киркленд
Салли Киркленд - причина смерти / фото: imdb.com

По сообщению источника, актриса была госпитализирована примерно неделю назад. Причиной стало падение в душе, в результате которого Керкленд получила травмы ребер и стопы. Также уточняется, что в течение последнего года актриса страдала от деменции.

После госпитализации Керкленд была переведена в хоспис, поскольку ее состояние требовало постоянного медицинского наблюдения и паллиативного ухода. В этот период актриса не оставалась одна: ей оказывал моральную поддержку близкий друг, который также являлся ее бывшим учеником.

Салли Киркленд
Салли Киркленд - биография / фото: imdb.com

Салли Киркленд — чем знаменита

Американская актриса Салли Киркленд (род. 31 октября 1941 года в Нью-Йорке) посвятила кино и телевидению более 60 лет своей жизни, появившись в десятках проектов. Широкое признание и мировое внимание она получила после главной роли в фильме "Анна", за которую была удостоена премии "Золотой глобус" и номинации на "Оскар". В ее фильмографии также значатся второстепенные роли в таких культовых картинах, как "Жало", "JFK" и комедия "Брюс Всемогущий".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины Регина Тодоренко, которая молчит по поводу террористической войны РФ в Украине, откровенно рассказала о семейных проблемах. После слухов о разводе с мужем Владом Топаловым ведущая подтвердила, что в их семье действительно не все гладко.

Также Яна Глущенко публично заявила о разводе с мужем, с которым была в браке 8 лет. Актриса заявила, что в их отношениях не было измен и они разводятся с чувством благодарности друг другу за прожитые вместе годы. Пост Яны прокомментировал и ее супруг Олег Збаращук.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

11:14Украина
Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:49Синоптик
Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Последние новости

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

Реклама
10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

Реклама
22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять