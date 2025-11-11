Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

Актриса Яна Глущенко была в браке 8 лет.

https://stars.glavred.info/yana-glushchenko-publichno-zayavila-o-razvode-prishlo-vremya-otpustit-10714379.html Ссылка скопирована

Яна Глущенко разводится с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Вы узнаете:

Яна Глущенко разводится с мужем

Причины расставания

Бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко разводится с мужем после 8 лет брака. Про свое решение звезда сообщила в Instagram и назвала причины расставания.

Актриса заявила, что в их отношениях не было измен и они разводятся с чувством благодарности друг другу за прожитые вместе годы.

видео дня

"Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали... Я бесконечно благодарна Олегу за то, что когда-то взял меня за руку — и девять лет не отпускал. Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга — но нам так было кайфово. Но пришло время отпустить и уходить. Куда? Куда-то дальше. Во что-то хорошее, но уже не за руку.", — написала Глущенко.

Яна Глущенко - семья / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Знаменитость также вспомнила об их общем сыне Тамерлане и призналась, что будет любить бывшего мужа как отца их ребенка.

"Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить - только уже другой любовью", — призналась юмористка.

Яна Глущенко с мужем / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Пост Яны прокомментировал и ее супруг Олег Збаращук, подтвердив новость о расставании.

"Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты", — написал супруг Глущенко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что херсонские медики рассказали о деталях визита голливудской актрисы Анджелины Джоли в детскую областную больницу. Медицинские работники отметили, что Анджелина приехала в город, который постоянно обстреливает армия террористической РФ.

Также как и многие украинцы, Елена Мозговая столкнулась с проблемой отключений света. Несмотря на то, что продюсер подготовилась к таким условиям и имеет генератор, в определенный момент даже это не помогло.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред