"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

Кристина Трохимчук
12 ноября 2025, 04:45
17
Регина Тодоренко рассказала, от чего страдают ее дети.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко о проблемах с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

  • Что происходит в семье Регины Тодоренко
  • Какие проблемы появились у детей запроданки

Предательница Украины Регина Тодоренко, которая молчит по поводу террористической войны РФ в Украине, откровенно рассказала о семейных проблемах. После слухов о разводе с мужем Владом Топаловым ведущая подтвердила росСМИ, что в их семье действительно не все гладко.

Оказалось, что у детей запроданки появилась серьезная проблема. Сыновья Тодоренко и Топалова начали ревновать родителей друг к другу.

видео дня

"Конечно, разговариваем, объясняем, любим, обнимаем. Но трудно, с первого раза не получается. Я думаю, что понадобится лет 20, а потом они пойдут на психотерапию", — заявила Регина.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыновьями / фото: t.me/todorenkoregina

По словам ведущей, она меньше занимается воспитанием своих сыновей, оставив хлопоты о них на Влада Топалова. Это признают даже дети запроданки.

"Папа моет, папа кормит — все завтраки на муже. Папа водит на спорт. А мама что делает? Если спросить нашего старшего сына, он скажет: "Мама все время спит", — признала Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - как воспитывает детей / фото: t.me/todorenkoregina

Регина Тодоренко — дети

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов уже стали многодетными родителями. У пары трое детей. Старший сын, Михаил (Майкл), родился в 2018 году, а средний, Мирослав, появился на свет в июле 2022 года. В сентябре 2025 года семья пополнилась в третий раз — Регина снова родила сына.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

