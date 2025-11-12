После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно колено

Мадонна и Аким Моррис выглядят очень счастливыми вместе.

Мадонна выходит замуж - певица показала предложение от Акима Морриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna, tiktok.com/@madonna

Кратко:

Мадонне и Акиму Моррису приписывают помолвку

Певица отреагировала на слухи о будущей свадьбе

В начале ноября в зарубежных таблоидах появилась новость о том, что 67-летняя Мадонна и 29-летний футболист Аким Моррис помолвлены. Инсайдеры утверждают, что пара якобы уже готовится к свадьбе - выбирает место для церемонии и обсуждает детали брачного контракта.

Сами влюбленные, которые начали встречаться в июле 2024 года, лишь сейчас решили прокомментировать слухи о предстоящем бракосочетании. И сделали это весьма эффектно.

На странице Мадонны в TikTok появилось видео, на котором Аким стоит перед ней на одном колене, и протягивает коробочку с кольцом. Удивленная поп-дива достает украшение, надевает его на безымянный палец, а затем показывает в камеру средний - кольцом оказался брелок с футбольным мячом. "Я сказала "Гол", - подписала видео Мадонна.

Впрочем, загадка остается - является ли ролик опровержением слухов о ее помолвке с Акимом Моррисом, или же попыткой отвлечь всех от их личной жизни.

Мадонна выходит замуж - певица показала предложение от Акима Морриса / фото: tiktok.com/@madonna

Мадонна выходит замуж - певица показала предложение от Акима Морриса / фото: tiktok.com/@madonna

Смотрите видео шуточного предложения, которое разыграли Мадонна и Аким Моррис:

О персоне: Мадонна Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

