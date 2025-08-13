Укр
"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

Элина Чигис
13 августа 2025, 11:28
Dibrova ранее сотрудничал с беглецом.
Потап
Потап - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • Что думает Dibrova о Потапе
  • Как он к нему сейчас относится

Украинский популярный певец Dibrova высказал свое мнение о продюсере и рэпере Потапе, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны.

В интервью Главреду артист вспомнил, как ранее пересекался с беглецом на шоу Голос страны и какое впечатление он оставил.

"Я не могу говорить о нем глубоко, потому что лично его не знаю. Он мне не друг и не товарищ. Просто человек, с которым я пересекался на одном из проектов. И, честно говоря, сожалею, что тогда избрал именно его. Сегодня я вообще не слежу за ним. Отписался от всего, что связано с ним, потому что не понимаю его поведения. Не знаю, это какие-то психологические проблемы или сознательный выбор. Но склоняюсь ко второму – он просто сознательно делает то, что делает", - сказал певец.

Потап строит карьеру за границей
Потап строит карьеру за границей / фото: instagram.com, Потап

Также Dibrova высказался и о бегстве Потапа и его позиции.

"Его поступок и поведение удивительны в том, что он, будучи публичным человеком, за которым наблюдают украинцы, он так себя повел и бежал из страны, думая только о себе. Убежал от страха за жизнь или страха потери каких-то материальных вещей. Я не знаю. Но, конечно, что его возвращение, если он когда-нибудь вернется в Украину, не знаю, какое количество населения украинцев примет его обратно. И собственный комфорт – это все, что можно сказать о его позиции", - добавил артист.

Потап
Потап / фото: instagram.com, Потап

Возвращение Потапа в Украину

Недавно Потап рассказал, что часто бывает в Украине, но не показывает это публично, также он сообщил, что 3 августа должен был приехать в Киев и даже планировал встретиться с поклонниками.

"На следующей неделе я буду. На Почтовой площади встречаемся, в 19:00, в воскресенье", - обещал беглец.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

