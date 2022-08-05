"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой Разума

Ури Геллер обратился к Путину / facebook.com/theurigeller

Израильский фокусник, иллюзионист, менталист и мистификатор Ури Геллер обратился к президенту Путину с предупреждением: если он примет решение использовать ядерное оружие, боеголовки развернутся против России и ее народа.

В начале его карьеры, Ури ввели в транс. В таком состоянии он рассказал, как, по его мнению он получил свою сверхъестественную силу. В довершение своего рассказа он нечеловеческим голом рассказал, что он - избранный, и способен предотвратить ужасную катастрофу в мире, который стоит на пороге войны.

Похоже, время фокусника пришло, и он чувствует в себе достаточно силы, чтобы предотвратить ядерную войну. В своем обращении к Путину, которое он выложил на своей странице в Facebook, Геллер зоявил: "Если вы прибегнете к использованию ядерного оружия и решите нацелиться на Шотландию или любую другую страну мира, ваши планы и ваши ракеты обернутся против вас! Я использую каждую молекулу своей Силы Разума, чтобы помешать вам начать ядерную атаку!"

Впрочем, иллюзионист признается - ему понадобится помощь каждого, кто верит в свою ментальную силу: "И я призываю всех замечательных, миролюбивых людей во всем мире присоединиться ко мне. Я хочу, чтобы ВСЕ, кто читает это, уделили мне всего несколько секунд, чтобы помочь. Пожалуйста, прекратите то, что вы делаете прямо сейчас, и просто потратьте пять секунд в день, чтобы визуализировать сияющее энергетическое силовое поле, подобное ослепительному золотому щиту в небе, которое будет отражать и отбрасывать любые ядерные боеголовки, которые захочет выпустить Путин".

Затем Геллер обратился лично к Путину, и жестко объяснил, почему к его словам стоит прислушаться, пока не стало слишком поздно. "А тебе, Путин, я скажу вот что: Помимо использования этой огромной энергии всей нашей объединенной Силы Разума, есть также силы намного, намного большие, чем ты можешь себе представить, которые, я уверен, вмешаются, чтобы помешать тебе начать ядерную войну. Они наблюдают и ждут, и они ОСТАНОВЯТ тебя. Не принимай это ужасное решение.

Пожалуйста, обрати внимание: Если ты продолжишь, больше всего пострадает Россия и ее народ. Ваши компьютеры управления полетами выйдут из строя, ваши навигационные системы откажут, а ваши ракеты выйдут из строя! Вы были предупреждены", - заявил иллюзионист.

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