Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

Помещение сильно пострадало и требует серьезных восстановительных работ.
Ирина Пикалова, исполнительный продюсер Студии Квартал 95 и бывшая супруга актера и сценариста Студии Александра Пикалова, показала, что случилось с актерской гримерной комнатой после рашистского обстрела.
На официальной странице Студии в Instagram появились кадры, заснятые Ириной. В стенах и потолке гримерки зияют дыры, мебель побита, окна треснули, кое-где отпала обшивка.
"Гримерки бывают разные. Гребанные орки", - подписала кадры Пикалова.
Как выглядит после обстрела здание снаружи, а также местонахождение гримерки Квартала она указывать не стала в целях безопасности. На кадрах видно, что помещение требует ремонта и восстановления.
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