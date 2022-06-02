Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

Гримерную Студии Квартал 95 обстреляли рашисты / instagram.com/kvartal95official

Ирина Пикалова, исполнительный продюсер Студии Квартал 95 и бывшая супруга актера и сценариста Студии Александра Пикалова, показала, что случилось с актерской гримерной комнатой после рашистского обстрела.

На официальной странице Студии в Instagram появились кадры, заснятые Ириной. В стенах и потолке гримерки зияют дыры, мебель побита, окна треснули, кое-где отпала обшивка.

"Гримерки бывают разные. Гребанные орки", - подписала кадры Пикалова.

Как выглядит после обстрела здание снаружи, а также местонахождение гримерки Квартала она указывать не стала в целях безопасности. На кадрах видно, что помещение требует ремонта и восстановления.

Гримерную Студии Квартал 95 обстреляли рашисты / instagram.com/kvartal95official

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