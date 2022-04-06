УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

6 апреля 2022, 20:04

"Иногда приходишь домой с передовой и подступают слезы беспомощности", - актер рассказал о буднях украинского защитника.

Александр Пикалов из 95-го Квартала вступил в Нацгвардию / instagram.com/pikalov95_official

Актер и автор студии Квартал 95, а также художественный руководитель Женского Квартала Александр Пикалов вступил в Национальную Гвардию и рассказал, как теперь проходит его обычный день.

Конечно, понятие "обычности" с началом активных военных действий в Украине, изменилось у каждого. Шоумен и актер теперь начинает каждое утро с того, что собирает гуманитарную помощь, и везет ее туда, где необходимо - и мирным жителям, и на фронт украинским защитникам.

"Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином. Как к обычным людям, так и к военным. Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины", - рассказывает Александр Пикалов.

Актер признается - за себя ему не страшно. "Но страшно за людей. Очень страшно за тех, кто остался в Харькове, Мариуполе, Херсоне. Страшно и ужасно больно. Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности", - поделился актер.

Однако он настроен оптимистично. Вместе с Евгением Кошевым Пикалов сейчас ведет юмористическую передачу Байрактар NEWS, а после войны мечтает написать новую шоу-программу, и поехать с гастролями по всей Украине. "Очень хочу собрать всю нашу компанию – Женский Квартал и Вечерний Квартал, написать классную программу и поехать в Мариуполь, Бердянск, Чернобаевку, Ахтырку, Херсон, Новую Каховку, Харьков. Везде, где было очень жестко. И вообще по всей Украине проехаться с концертной программой, которая зарядит всех. Уже будет тепло. Так что сможем выступать где угодно, даже на полянах. Под нашим украинским солнцем и мирным небом", - подытожил актер 95-го Квартала.

Читайте также"Мы живем с канализацией, а не спим под мертвым медведем": Дурнев рассказал о "немытой Рашке"

Ранее кума Ани Лорак, гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУ.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес Квартал-95 Вечерний квартал Студия Квартал-95 вторжение России военное вторжение российское вторжение 95 Квартал студия Квартал95 квартал95 студия 95 квартал новости шоу бизнеса Александр Пикалов война России и Украины
Реклама
Популярное
4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомИзрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под Харьковом Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев" В Беларуси милиционеры вместе избили российского военногоВ Беларуси милиционеры вместе избили российского военного

Последние новости

20:33

ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армии

20:18

Ермак высказался о новых санкция США против России

20:18

"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с ПутинымВидео

20:04

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

19:58

Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

Реклама
19:52

Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от КиеваВидео

19:51

"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти ПутинаВидео

19:37

Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

19:37

Россия не оставила миру других вариантов, кроме как ударить ракетами по Кремлюмнение

19:31

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:01

Дома людей превратили в хлева и разбомбили церковь: как оккупанты "хозяйничали" на Житомирщине

18:57

Через Беларусь в сторону Чернигова перебрасывают новые колонны военной техники РФВидео

18:56

Путин до сих пор хочет всю Украину, война может длиться годами – генсек НАТОВидео

18:50

Гороскоп для Украины: известная грузинская мольфарка назвала 6 событий для нашей страны

18:49

"Решения надо принимать немедленно": жителей двух областей Украины призвали эвакуироватьсяВидео

18:15

Ни один мускул не дрогнет: знаки, которые лучше всего справляются со стрессом во время войны

18:15

Как Европа финансирует зверства российской армии в Украинемнение

17:52

Зверства в Буче: США ударили санкциям по дочерям Путина, семье Лаврова и МедведевуВидео

17:40

Люди под руинами находились три недели: появились кадры полностью уничтоженной оккупантами БородянкиВидео

17:39

2 наших самолетов против 12 российских: украинский пилот рассказал о тяжелом боя возле Киева

Реклама
17:33

Враг не зайдет в Николаев и Одессу, Херсон отобьем: творцы сериала Чернобаевка показали свою работуВидео

17:29

Орбан предложил Путину вести переговоры в Будапеште: у Зеленского жестко ответилиВидео

17:10

Как строить отношения: 10 уникальных лайфхаков для каждогоВидео

17:01

"Убили самого лучшего коня в Украине": Камалия рассказала, как оккупанты расстреливали ее животныхВидео

16:57

"У руководства России не было другого выхода": Ефремов поддержал войну против Украины ради свободы

16:53

Оккупантов заманили в ловушку: ВСУ ударили под Херсоном, орки лезут с востока - экспертВидео

16:51

Сражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается: почему Россия полезет сновамнение

16:45

США предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ – БлинкенВидео

16:16

Военная мобилизация в Украине: кого призывают в ВСУ в первую и вторую очереди

16:14

"Мы сложим оружие": солдаты РФ сказали прибывшему в Украину генералу самому сидеть в окопахВидео

16:14

"Мы живем с канализацией, а не спим под мертвым медведем": Дурнев рассказал о "немытой Рашке"

16:01

Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбыВидео

15:56

Переговоры - дымовая завеса: РФ может готовить новое наступление на Киев - CNNВидео

15:18

Как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне – 5 простых советов

15:14

У Соловьева подгорело: неизвестные подожгли виллу пропагандиста в ИталииВидео

15:12

"Делай, что должен": певица Лолита хвастается новой стрижкой, пока армия РФ уничтожает украинцев

15:04

Как привлечь удачу, деньги и здоровье 7 апреля: невероятные свойства Благовещенской солиВидео

14:53

Кадыровцы-тиктокеры устроили постановочную перестрелку с пустым гаражом

14:44

Орков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской СтугнойВидео

14:42

Активно стягивают силы: Гайдай назвал сроки, когда оккупанты будут наступать на Восток УкраиныВидео

Реклама
14:37

Убийцы заметают следы - это новый Освенцим: в Мариуполе заработали мобильные крематорииВидео

14:37

Попытка оживить миф: как Россия приговорила себя к повторению судьбы Югославиимнение

14:16

"Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"

14:15

"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцевВидео

14:04

Война в Украине разгорится с новой силой: глава внешней разведки Эстонии назвал сроки

13:56

Гей-оргии, внебрачные дети и недвижимость в Испании: что известно о тайной жизни Жириновского

13:46

Жириновский умер: что придворный шут Путина и главный украинофоб говорил о нашей странеВидео

13:26

Орки устроили геноцид в Бородянке: бомбили дома и запрещали доставать людей из-под заваловВидео

13:21

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

13:13

Теперь официально: в России умер ЖириновскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять