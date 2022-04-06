Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

Александр Пикалов из 95-го Квартала вступил в Нацгвардию / instagram.com/pikalov95_official

Актер и автор студии Квартал 95, а также художественный руководитель Женского Квартала Александр Пикалов вступил в Национальную Гвардию и рассказал, как теперь проходит его обычный день.

Конечно, понятие "обычности" с началом активных военных действий в Украине, изменилось у каждого. Шоумен и актер теперь начинает каждое утро с того, что собирает гуманитарную помощь, и везет ее туда, где необходимо - и мирным жителям, и на фронт украинским защитникам.

"Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином. Как к обычным людям, так и к военным. Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины", - рассказывает Александр Пикалов.

Актер признается - за себя ему не страшно. "Но страшно за людей. Очень страшно за тех, кто остался в Харькове, Мариуполе, Херсоне. Страшно и ужасно больно. Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности", - поделился актер.

Однако он настроен оптимистично. Вместе с Евгением Кошевым Пикалов сейчас ведет юмористическую передачу Байрактар NEWS, а после войны мечтает написать новую шоу-программу, и поехать с гастролями по всей Украине. "Очень хочу собрать всю нашу компанию – Женский Квартал и Вечерний Квартал, написать классную программу и поехать в Мариуполь, Бердянск, Чернобаевку, Ахтырку, Херсон, Новую Каховку, Харьков. Везде, где было очень жестко. И вообще по всей Украине проехаться с концертной программой, которая зарядит всех. Уже будет тепло. Так что сможем выступать где угодно, даже на полянах. Под нашим украинским солнцем и мирным небом", - подытожил актер 95-го Квартала.

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