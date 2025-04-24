"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

Вы узнаете:
- Украинские звезды отреагировали на обстрел Киева
- Что они сказали
В ночь на 24 апреля страна-террорист Россия совершила массированную атаку по украинским городам. Сначала оккупанты запустили дроны-камикадзе, а затем атаковали ракетами.
В Киеве под обстрелами оказались многие украинские звезды, и они уже отреагировали на преступление РФ. Главред собрал информацию о том, что же сказали знаменитости после атаки.
Лилия Ребрик
Ведущая поделилась кадрами последствия атаки в своих соцсетях и написала, что украинцы пережили "еще одну страшную ночь".
Маша Ефросинина
Украинская ведущая в своих соцсетях показалась на фото с сыном Александром, они во время атаки были в метро.
"Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро", - поделилась Маша.
Даша Квиткова
Блогер также была в укрытии вместе со своим маленьким сыном, она отметила, что "было очень громко и страшно".
Ирина Монатик
Жена певца Дмитрия Монатика поделилась, что в Киеве творился ужас, судя по фото, которым поделилась Ирина, она была в укрытии. Продюсер призвала украинцев беречь себя и близких.
Кристина Горняк
Бывшая жена Владимира Остапчука выразила в сторис соболезнования семьям пострадавших и погибших. Также блогер призвала донатить, чтобы конвертировать свою агрессию.
Кристина Решетник
Жена Григория Решетника показала снимок, как ее дети спят в машине на паркинге, а также свое фото, сделанное в лифте, видимо, после отбоя воздушной тревоги.
"Разбитая. От ночи на паркинге. От новостей. От всего, что происходит. Мы все живем, как в фильме ужасов…" - написала Кристина.
Татьяна Парфильева
Блогер и бизнесвумен показала разрушения в своем доме после обстрела, Татьяна с мужем и сыном были в укрытии.
"Это была самая страшная ночь в моей жизни", - поделилась знаменитость.
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Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025
Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 8 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.
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