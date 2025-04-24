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"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

Элина Чигис
24 апреля 2025, 11:00
199
Знаменитости рассказали, где они были во время атаки.
Кристина Решетник, Маша Ефросинина
Атака на Киев 24 апреля / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник, Маша Ефросинина, НПУ

Вы узнаете:

  • Украинские звезды отреагировали на обстрел Киева
  • Что они сказали

В ночь на 24 апреля страна-террорист Россия совершила массированную атаку по украинским городам. Сначала оккупанты запустили дроны-камикадзе, а затем атаковали ракетами.

В Киеве под обстрелами оказались многие украинские звезды, и они уже отреагировали на преступление РФ. Главред собрал информацию о том, что же сказали знаменитости после атаки.

видео дня

Лилия Ребрик

Ведущая поделилась кадрами последствия атаки в своих соцсетях и написала, что украинцы пережили "еще одну страшную ночь".

Лилия Ребрик об обстреле Киева
Лилия Ребрик об обстреле Киева / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

Маша Ефросинина

Украинская ведущая в своих соцсетях показалась на фото с сыном Александром, они во время атаки были в метро.

"Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро", - поделилась Маша.

Маша Ефросинина с сыном были в метро
Маша Ефросинина с сыном были в метро / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Даша Квиткова

Блогер также была в укрытии вместе со своим маленьким сыном, она отметила, что "было очень громко и страшно".

Даша Квиткова с сыном
Даша Квиткова с сыном / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Ирина Монатик

Жена певца Дмитрия Монатика поделилась, что в Киеве творился ужас, судя по фото, которым поделилась Ирина, она была в укрытии. Продюсер призвала украинцев беречь себя и близких.

Ирина Монатик была в укрытии
Ирина Монатик была в укрытии / фото: скрин instagram.com, Ирина Монатик

Кристина Горняк

Бывшая жена Владимира Остапчука выразила в сторис соболезнования семьям пострадавших и погибших. Также блогер призвала донатить, чтобы конвертировать свою агрессию.

Кристина Горняк призвала украинцев донатить
Кристина Горняк призвала украинцев донатить / фото: скрин instagram.com, Кристина Горняк

Кристина Решетник

Жена Григория Решетника показала снимок, как ее дети спят в машине на паркинге, а также свое фото, сделанное в лифте, видимо, после отбоя воздушной тревоги.

Дети Кристины Решетник в укрытии
Дети Кристины Решетник в укрытии / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

"Разбитая. От ночи на паркинге. От новостей. От всего, что происходит. Мы все живем, как в фильме ужасов…" - написала Кристина.

Кристина Решетник о своем состоянии
Кристина Решетник о своем состоянии / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Татьяна Парфильева

Блогер и бизнесвумен показала разрушения в своем доме после обстрела, Татьяна с мужем и сыном были в укрытии.

"Это была самая страшная ночь в моей жизни", - поделилась знаменитость.

У Парфильевой частично разрушился дом
У Парфильевой частично разрушился дом / фото: скрин instagram.com, Татьяна Парфильева

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Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025

Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 8 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

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