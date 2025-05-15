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"Идет следствие": что известно о смерти Нелипы и реакция знаменитостей на трагедию

Элина Чигис
15 мая 2025, 12:31
687
Максим Нелипа защищал Украину на фронте с 2022 года.
Максим Нелипа
Максим Нелипа - когда умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Нелипа

Вы узнаете:

  • При каких обстоятельствах погиб Нелипа
  • Как украинские знаменитости отреагировали на новость

Сегодня, 15 мая, стало известно о том, что украинский известный ведущий и военнослужащий Максим Нелипа погиб в бою на фронте 12 мая.

Трагическую новость сообщила жена Максима - Тамара Нелипа - в своих соцсетях, отметив, что детали смерти пока неизвестны.

видео дня

"Идет следствие обстоятельств. Как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить", - написала супруга погибшего.

Погиб Максим Нелипа
Погиб Максим Нелипа / фото: скрин facebook.com, Тамара Нелипа

Родной брат Нелипы – Андрей Нелипа – также подтвердил печальную новость.

"Да, это правда. На российско-украинской войне погиб брат — известный украинский киноактер и телеведущий, капитан команды КВН Ковбои Политеха, участник проектов Кто там, Народная звезда, Дизель Шоу, Танцы со звездами и др. Максим Нелипа, который с началом полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды Вооруженных сил Украины", — поделился Андрей.

Андрей Нелипа о смерти брата
Андрей Нелипа о смерти брата / фото: скрин facebook.com, Андрей Нелипа

Также на смерть Максима отреагировали и украинские знаменитости, выразив свои сочувствия.

Тина Кароль поделилась новостью в своих соцсетях и написала: "Вечная память".

Тина Кароль о смерти Максима Нелипы
Реакция Тины Кароль на смерть Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Леся Никитюкпоказала снимок ведущего на сцене с микрофоном в руках.

"Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава Герою", - высказалась Никитюк.

Реакция Леси Никитюк на смерть Максима Нелипы
Реакция Леси Никитюк на смерть Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Анатолий Анатолич опубликовал видео с Нелипой и поделился своими воспоминаниями о нем.

"Когда мы в последний раз виделись с тобой в Вадосе, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это поститься. Но… Вечная память, Макс. На щите, Герой", - написал Анатолич.

Также в комментариях под видео на печальную новость отреагировал и Виталий Козловский.

Реакция Виталия Козловского на смерть Максима Нелипы
Реакция Виталия Козловского на смерть Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Анатолий Анатолич

Константин Грубич в память о Максиме посвятил пост, в котором рассказал, как познакомился с героем.

"Сегодня, несмотря на вчерашнюю изнурительную поездку в командировку, проснулся очень рано. Сразу к новостям: что в Киеве, на фронте, в Стамбуле… И вот это известие, после которого уже ни ко сну, ни до вышиванки, потому что фоточку в новой от известной мастерицы я заранее сделал специально для сегодняшнего дня… Нет, вместо меня более-менее упорядоченного в вышиванке, даю более подходящую фотографию: Макс в другом строю, а невидимой глазу вышиванкой точно было прошито его большое сердце. Макса убили русские на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы. Но когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный дар) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Устойчивыми являются подлинность и смелость. Почивай с Богом, герой! Грустно…" – написал ведущий.

Маричка Падалко также отреагировала на гибель Нелипы.

"Максим Нелипа светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить…" – высказалась ведущая.

Коля Сергаопубликовал теплое фото Максима, на котором он позировал с котом и написал: "Друг…"

Реакция Коли Серги на смерть Максима Нелипы
Реакция Коли Серги на смерть Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Коля Серга

Елена-Кристина Лебедь не только высказала свои соболезнования, но и обратилась к жене Нелипы.

"Боже, Макс Нелипа, ну как так?! На войне погиб актер, телеведущий, шоумен, присоединившийся к рядам ВСУ. Макс, отдыхай с миром, друг. Томочка, самые искренние соболезнования. Спасибо, Макс!" – с печалью написала ведущая.

Татьяна Решетняк в своей публикации о трагической гибели ведущего оставила эмоджи в форме свечи.

Реакция Татьяны Решетняк на смерть Максима Нелипы
Реакция Татьяны Решетняк на смерть Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Татьяна Решетняк

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Кто такой Максим Нелипа?

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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