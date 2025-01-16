"Сделали еще одну операцию": брат Макса Нелипы рассказал о состоянии воина

Краткое содержание:
- Максим Нелипа проходит лечение после ранения
- Брат защитника рассказал, как тот чувствует себя сейчас
Украинский шоумен и воин Максим Нелипа, который в составе ВСУ уже почти три года охраняет нашу страну от оккупанта, лежит в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из клиник Днепра после ранения. Он уже перенес три операции и ожидает продолжения лечения, сообщил его брат Андрей.
После того, как эта новость появилась в прессе, защитник вышел на связь с поклонниками: он заверил, что дела его не так уж и плохи, и не стоит сгущать краски. Да, ситуация непростая, но Нелипа уверен, что скоро ее преодолеет.
Позже комментарий о состоянии здоровья брата проекту "ЖВЛ представляє" дал Андрей, сообщает 1plus1.ua. Он подтвердил, что Максим сейчас восстанавливается после операций и отметил, что клиника обеспечивает воина всем необходимым. Однако в лечении Нелипы есть моменты, которые не сможет покрыть государственная помощь. Например, протезирование зубов для шоумена-воина.
"Больница обеспечивает все необходимое и большая благодарность врачам. Никаких претензий. Сейчас ему сделали еще одну операцию, он отдыхает, настроение боевое. Что дальше - говорить рано, лечиться еще долго. Нужно протезировать зубы, там никакого денежного обеспечения не хватит. Надеюсь, он все преодолеет и как можно быстрее вернется к службе", - рассказал Андрей Нелипа.
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Кто такой Максим Нелипа?
Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
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