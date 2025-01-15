"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

Почти три года Макс Нелипа заищащет нашу страну от оккупантов.

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Максим Нелипа ранен - брат Макса Нелипы сообщил про его ранение на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com/NelipaMax

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Максим Нелипа служит уже почти три года

Недавно шоумен-воин был ранен на фронте

Весной 2022 года украинский ведущий и актер Максим Нелипа вступил в ряды ВСУ. Сперва он занимался охраной стратегически важных объектов в Киеве и области, затем разведкой, контрразведкой и контрдиверсионной деятельностью на линии столкновения с врагом.

Позже он присоединился к Силам беспилотных систем, а недавно - получил серьезное ранение на фронте. Сейчас Нелипа находится в одной из больниц Днепра - в отделении челюстно-лицевой хирургии. Воин уже перенес три операции, но впереди еще длительный период лечения.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат защитника Андрей: "Макс загремел в больницу в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже 3 операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям". Он также оставил реквизиты и ссылку на "банку" подразделения для сбора средств на лечение Максиму Нелипе.

"Видимо не стоит напоминать, кто он и чем был известен раньше. Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он норм, "выступает" в ВСУ - устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к кобзону и на КВН к маслякову. В новостях вы можете о таком читать, однако - без подробностей. Поэтому будьте уверены - донаты пойдут на благое дело", - написал Андрей Нелипа.

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Кто такой Максим Нелипа? Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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