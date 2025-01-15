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"Начато уголовное производство": первые детали по делу об избиению Wellboy

Анна Подгорная
15 января 2025, 01:30
153
Антон Вельбой стал жертвой нападения.
Антон Вельбой
Антона Вельбоя побили в Киеве - в полиции открыли дело / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Краткое содержание:

  • Вельбоя избили в ночь на 13 января
  • В полиции открыли дело по факту нападения на звезду

В ночь на 13 января украинский певец Антон Wellboy попал в больницу. Как сообщает сам артист, его сильно избили "люди в милитари форме". Произошедшее попало на видео, которое есть на руках у Вельбоя.

В больнице звезде оказали первую помощь и зафиксировали ушибы и ссадины мягких тканей головы. Их же певец показал в своем блоге в Instagram.

видео дня

Подробности того, что произошло, Вельбой раскрывать не торопится, но проект "ЖВЛ представляє" обратился за комментарием в киевскую полицию и выяснил, что по факту нападения на артиста открыто уголовное производство.

"В настоящее время выясняются обстоятельства нападения и по указанному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Нападающим грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или исправительные работы на срок до одного года", - сообщил представитель полиции.

Антон Вельбой
Антона Вельбоя побили в Киеве - в полиции открыли дело / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy
антона вельбоя побили
Антона Вельбоя побили в Киеве - в полиции открыли дело / instagram.com/a.wellboy

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, где и на каком направлении служит звезда "Лиги смеха" и "Витальки" Гарик Бирча. Артист добровольно вступил в ряды ВСУ весной 2022 года.

Также украинский шоумен и общественный деятельно Сергей Притула трогательно обратился к жене. Он показал редкое фото Екатерины в день ее юбилея.

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Кто такой Wellboy?

Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

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