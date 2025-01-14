"Невероятная": последний романтик Сергей Притула трогательно обратился к жене

Притула не забывает про особые даты своей избранницы.

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Сергей Притула новости - Сергей Притула поздравил жену с Днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Вкратце:

Сергей Притула поздравил жену с юбилеем

Деятель показал фото с тремя своими девочками

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула летом 2025 года отпразднует с женой Екатериной розовую свадьбу - 10 лет в официальном браке. Даже при таком солидном сроке пара сохраняет друг к другу нежные чувства.

Несмотря на крайне высокую занятость во время полномасштабной войны Притула всегда находит время, чтобы поблагодарить возлюбленную за ее существование в его жизни. Недавно Екатерина отпраздновала юбилей, 40 лет, и звездный муж посвятил ей трогательный пост в своем блоге в Instagram.

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"С Днем Рождения, невероятная! Пусть жизнь будет богата на положительные эмоции и яркие цвета! Все мальчики и девочки нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце!!! А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее, что могло случиться в моей жизни, - случилось! Люблю! Будь нам всем здорова и счастлива!" - написал деятель.

Также Сергей Притула опубликовал яркое фото с женой и двумя их общими дочерями Соломией и Стефанией. Снимок сделан на фоне улыбки легендарного киевского синего кота в Детском ландшафтном парке на Пейзажной аллее.

Екатерина Притула с дочерями Соломией и Стефанией / instagram.com/siriy_ua

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Ранее Главред рассказывал, что в ночь на 13 января избили популярного певца Антона Wellboy - артист попал в больницу, где медики зафиксировали у него травмы головы.

Также украинский актер Тарас Цымбалюк обратился к фанатам после слухов о разрыве с возлюбленной. Он рассказал о своем плачевном состоянии и сложном периоде в его жизни.

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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