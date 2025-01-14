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Хименес-Браво показал крошку-Эктора: "Мог только мечтать"

Анна Подгорная
14 января 2025, 20:24
322
Звезда "МастерШефа" был в растроганных чувствах.
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кратко:

  • 14 января Хименес-Браво отметил 53-летие
  • Кулинар поделился эмоциями по этому поводу.

Колумбийский шеф-повар, шоумен, фуд-блогер и звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не подводил итоги прошедшего года на зимние праздники, ведь через две недели после Нового года он отпраздновал свое 53-летие - самое время задуматься о своей жизни.

Чем и поспешил заняться кулинар. В своем блоге в Instagram он оставил философский пост о том, что для него настоящее счастье.

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"Когда-то я думал, что счастье - это большой круг друзей, празднование, шум вокруг. Но сегодня я знаю: настоящее счастье - это время с теми, кого ты любишь, с теми, кто любит тебя. Это вечера, когда смех заполняет комнату и неважно, сколько людей в той комнате... Это утро, когда ты просыпаешься с чувством благодарности за новый день, за возможность жить здесь и сейчас. Я благодарю вас за теплые слова, за ваши пожелания, за то, что вы есть рядом. А друзей и родных - за то, что вы моя поддержка, мое вдохновение и мой дом, куда всегда хочется возвращаться. Вы - мое самое большое богатство", - написал Эктор.

В сторис он выложил коллаж из своих детских и юношеских фото, и отметил, что мальчик в кадре "мог только мечтать" о людях, которые его окружают сегодня. Отдельные слова благодарности Эктор Хименес-Браво адресовал своей дорогой маме и лучшим друзьям - Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому.

Эктор Хименес-Браво в детстве и юности
Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / instagram.com/hectorjimenezbravo
друзья и мама Эктора Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, где и на каком направлении служит звезда "Лиги смеха" и "Витальки" Гарик Бирча. Артист добровольно вступил в ряды ВСУ весной 2022 года.

Также украинский шоумен и общественный деятельно Сергей Притула трогательно обратился к жене. Он показал редкое фото Екатерины в день ее юбилея.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво?

Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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