Хименес-Браво показал крошку-Эктора: "Мог только мечтать"

Звезда "МастерШефа" был в растроганных чувствах.

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Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кратко:

14 января Хименес-Браво отметил 53-летие

Кулинар поделился эмоциями по этому поводу.

Колумбийский шеф-повар, шоумен, фуд-блогер и звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не подводил итоги прошедшего года на зимние праздники, ведь через две недели после Нового года он отпраздновал свое 53-летие - самое время задуматься о своей жизни.

Чем и поспешил заняться кулинар. В своем блоге в Instagram он оставил философский пост о том, что для него настоящее счастье.

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"Когда-то я думал, что счастье - это большой круг друзей, празднование, шум вокруг. Но сегодня я знаю: настоящее счастье - это время с теми, кого ты любишь, с теми, кто любит тебя. Это вечера, когда смех заполняет комнату и неважно, сколько людей в той комнате... Это утро, когда ты просыпаешься с чувством благодарности за новый день, за возможность жить здесь и сейчас. Я благодарю вас за теплые слова, за ваши пожелания, за то, что вы есть рядом. А друзей и родных - за то, что вы моя поддержка, мое вдохновение и мой дом, куда всегда хочется возвращаться. Вы - мое самое большое богатство", - написал Эктор.

В сторис он выложил коллаж из своих детских и юношеских фото, и отметил, что мальчик в кадре "мог только мечтать" о людях, которые его окружают сегодня. Отдельные слова благодарности Эктор Хименес-Браво адресовал своей дорогой маме и лучшим друзьям - Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому.

Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво новости - Эктор Хименес-Браво поделился личными кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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