Шоумен-воин Макс Нелипа раскрыл подробности своей госпитализации

Максим Нелипа уже перенес три операции.

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Максим Нелипа в больнице - Макс Нелипа рассказал про госпитализацию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/NelipaMax

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Нелипа попал в отделение челюстно-лицевой хирургии, где перенес уже три операции

Воин рассказал, что с ним произошло

Украинский шоумен Максим Нелипа, который с весны 2022 года служит в ВСУ, попал в больницу. Об этом в социальных сетях сообщил его брат.

Сейчас воин находится в отделении челюстно-лицевой хирургии одной из больниц Днепра. Родственник Нелипы объявил сбор финансовой помощи на его лечение и восстановление после трех операций.

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После этого сам Максим вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что его госпитализация не связана с ранением - дело в сложной болезни, на развитие которой повлияло участие Нелипы в войне.

"Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" - не соответствует действительности. И Слава Богу! Течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения!" - отметил Нелипа на своей странице в Facebook.

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Кто такой Максим Нелипа? Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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