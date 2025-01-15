Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

Анна Сагайдачная рассказала про проблемы, с которыми сталкивается сегодня.

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Анна Сагайдачная новости - Анна Сагайдачная показала себя через месяц после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Кратко:

Анна Сагайдачная показала фигуру через месяц после рождения второго ребенка

Звезда рассказала, как ухаживает за своим телом сейчас.

Месяц назад украинская актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. От загадочного избранника, личность которого артистка скрывает, она родила дочь. Сагайдачная уже воспитывает пятилетнего сына Тимура от предыдущих отношений.

Сегодня знаменитость решила совершить редкий для селебритис поступок - показать неидеальную картинку своего тела всего через месяц после вторых родов. Видео она показала в своем блоге в Instagram.

видео дня

Анна рассказала, что рожала дочь естественным путем, и сегодня ее животик еще не стух окончательно - у нее было много околоплодных вод и кожа растянулась сильнее, чем во время первых родов. "Спасает" фигуру актриса при помощи утягивающего белья, так как спать на животе, как советуют специалисты, не может.

При этом Анна Сагайдачная отметила, что не соблюдает специальных диет, и питается так же, как и до родов. Организм она укрепляет и поддерживает в тонусе при помощи витаминных комплексов.

Анна Сагайдачная новости - Анна Сагайдачная показала себя через месяц после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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