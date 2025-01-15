"Вы бы знали": Комаров засветился с журналисткой на фоне слухов о разводе

Дмитрий Комаров побывал на важных сьемках.

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Дмитрий Комаров - новый сезон "Світ навиворіт" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Кратко:

Ксения Куприяненко сфотографировалась с Дмитрием Комаровым

Ведущий скоро удивит своих поклонников

Украинская журналистка телеканала "1+1" Ксения Куприяненко показалась вместе с ведущим Дмитрием Комаровым.

На своей странице в Instagtram Ксения опубликовала снимок с Дмитрием и рассказала о том, что скоро на экранах появится новый сезон программы "Світ навиворіт".

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"Побывали на очень трогательной съемке с Дмитрием Комаровым. А уже совсем скоро выйдет новый сезон "Світ навиворіт". Вы бы знали, как жду этот момент", – написала журналистка.

Отметим, появились слухи о том, что Дмитрий Комаров больше не вместе со своей женой – Александрой Кучеренко, ведь уже давно не показывался с ней на публике, а также за последние три года нет ни одного общего снимка пары. Также Александру замечали без обручального кольца.

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Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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