Дмитрий Комаров поделился планами на 2025 год: "Встречи которые поражают"

Создатель "Мира наизнанку" признался, куда исчез на столь долгое время.

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Дмитрий Комаров новости - Дмитрий Комаров рассказал, чем займется в 2025 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

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Для чего он работает без выходных и что будет делать в 2025-ом

Украинский путешественник и журналист Дмитрий Комаров значительно изменил свою деятельность с началом полномасштабной войны - вместо чудес света в его камере теперь отображается военная кинохроника и отпечатывается непобедимый украинский дух. В связи с этим он практически исчез из информационного пространства, так как почти все свободное время посвящает работе.

Недавно Комаров все же появился - с анонсом нового сезона "Мира наизнанку", а позже посетил благотворительное мероприятие, на котором дал комментарий для "ЖВЛ представляет". "Я очень много работаю, у меня почти нет выходных. Я постоянно в разных уголках Украины и моя работа - это общение. Силу мне дают украинцы и силу мне дает общение с украинцами. Потому что, куда бы ты ни приехал, ты встречаешь людей, которые тебя поражают", - поделился Дмитрий.

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Также он раскрыл свои планы на 2025 год. Своей главной целью путешественник считает создание наиболее полной и содержательной картины украинской современности.

"Моя цель не меняется сейчас: делать максимально качественно то, что я умею делать. Я умею делать фильмы и программы. В военное время это называется информационным оружием. Важно фиксировать правду, фиксировать факты. Когда они зафиксированы, это уже даже доказательство. Потом пройдет 100 лет, наши правнуки будут читать в книгах об этих временах. А я сделаю так, что они смогут еще увидеть, как это было", - говорит Дмитрий Комаров.

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Ранее Главред рассказывал, что бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, загремел под капельницы - в канун Нового году к нему вернулось острое заболевание.

Также стало известно, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк бросает актерство ради мечты, которую она лелеяла еще в театральном университете, когда была студенткой.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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