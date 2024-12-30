"Давно не было": бывший муж Ани Лорак загремел под капельницы - причина

Мурат Налчаджиоглу пожаловался на проблемы со здоровьем.

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Мурат Налчаджиоглу заболел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу серьезно заболел

Бизнесмен не обошелся без помощи медиков

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который ранее был женат на предательнице Украины Ани Лорак, рассказал, что с ним произошло.

На своей странице в соцсетях Мурат сообщил, что заболел ангиной.

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Также бизнесмен поделился, что находится под капельницами.

"Давно не было в гости ангины", – написал Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу под капельницей / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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