"Давно не было": бывший муж Ани Лорак загремел под капельницы - причина

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу серьезно заболел
- Бизнесмен не обошелся без помощи медиков
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который ранее был женат на предательнице Украины Ани Лорак, рассказал, что с ним произошло.
На своей странице в соцсетях Мурат сообщил, что заболел ангиной.
Также бизнесмен поделился, что находится под капельницами.
"Давно не было в гости ангины", – написал Налчаджиоглу.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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