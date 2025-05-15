Томная жена футболиста Яремчука показала точеную талию

Кратко:
- Как выглядит жена Романа Яремчука
- Какой образ она выбрала для фотосессии
Жена нападающего "Олимпиакоса" и сборной Украины, популярного футболиста Романа Яремчука Кристина устроила страстную фотосессию.
На своей странице в Instagram, девушка позировала в коротком топе и обтягивающем мини, которое также засветило нижнее белье жены футболиста.
Она также надела массивные украшения, серьги и металлический браслет. Дополняла образ красотка прическа в стиле Лары Крофт. Еще одна деталь - пирсинг пупка и цепь на талии делали образ целостным, а формы женщины еще более привлекательными.
В комментариях самым встречающимся эмоджи были огоньки. "Вау", "Ты огонь", "Это поджег", - хвалили подписчики Кристину.
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