Предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности - детали

Ведущая и певица Регина Тодоренко, которая предала Украину и живет в стране-террористе РФ, отправилась с семьей на Мальдивы, поклонников звезды заинтересовало ее последнее фото.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала новое фото, после чего подписчики решили, что она ждет ребенка.
"Наконец-то отдых с семьей", — написала Тодоренко, показав фото в купальнике.
Отметим, запроданка пока не комментировала свое положение, но пользователи сети уже написали массу комментариев с догадками:
"Мне не показалось? Регина в положении?";
"Ой, животик";
"Кажется, лишнее засветили";
"Беременная".
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.
А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.
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