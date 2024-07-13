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Предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности - детали

Элина Чигис
13 июля 2024, 03:00
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Предательница Тодоренко заинтриговала новым снимком.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко показала округлившийся живот / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Ведущая и певица Регина Тодоренко, которая предала Украину и живет в стране-террористе РФ, отправилась с семьей на Мальдивы, поклонников звезды заинтересовало ее последнее фото.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала новое фото, после чего подписчики решили, что она ждет ребенка.

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"Наконец-то отдых с семьей", — написала Тодоренко, показав фото в купальнике.

Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах
Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах / фото: скрин instagram.com/reginatodorenko/

Отметим, запроданка пока не комментировала свое положение, но пользователи сети уже написали массу комментариев с догадками:

"Мне не показалось? Регина в положении?";

"Ой, животик";

"Кажется, лишнее засветили";

"Беременная".

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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