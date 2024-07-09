Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ

Предательницы Украины молчат о том, что творит террористическая Россия.

https://stars.glavred.info/povaliy-todorenko-i-lorak-truslivo-promolchali-o-rossiyskom-terakte-v-ohmatdete-a-solomko-postit-video-iz-rf-10579457.html Ссылка скопирована

Запроданки пробили очередное дно / Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak, tpovaliyofficial, yana.solo

Предательницы Украины, певицы которые продались за российские рубли и пытаются выслужиться перед российским диктатором Путиным, трусливо и малодушно промолчали.

Тодоренко, Лорак, Повалий и Яна Соломко на своих страницах в Instagram постили будничные фото и сториз со своих жалких жизней. Так, к примеру, Тодоренко выложила обложку популярного журнала, на которой она сама красуется.

Тодоренко в день трагедии в Охматдете постит обложку журнала / Скриншот Instagram/todorenko

Лорак постила какие-то бумеранги со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.

видео дня

А вот Яна Соломко, которая в свое время работала с продюсером-предателем Бардашем и открыто поддерживала оккупантов, выложила сториз из России, когда она там строила свою карьеру певицы.

Яна Соломко в день трагедии в Охматдет / Скриншот Instagram/so_yanna

Ну а от Повалий, собственно, и нечего ожидать. Продажная певица уже давно подпевает российским пропагандистам и поддерживает истребление украинских детей.

Удар РФ по Украине - что известно:

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред