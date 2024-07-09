Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ

Предательницы Украины, певицы которые продались за российские рубли и пытаются выслужиться перед российским диктатором Путиным, трусливо и малодушно промолчали.
Тодоренко, Лорак, Повалий и Яна Соломко на своих страницах в Instagram постили будничные фото и сториз со своих жалких жизней. Так, к примеру, Тодоренко выложила обложку популярного журнала, на которой она сама красуется.
Лорак постила какие-то бумеранги со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.
А вот Яна Соломко, которая в свое время работала с продюсером-предателем Бардашем и открыто поддерживала оккупантов, выложила сториз из России, когда она там строила свою карьеру певицы.
Ну а от Повалий, собственно, и нечего ожидать. Продажная певица уже давно подпевает российским пропагандистам и поддерживает истребление украинских детей.
Удар РФ по Украине - что известно:
Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.
В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.
Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.
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