Сердючка перепела Teresa & Maria и ярко обратилась к Alyona Alyona с Jerry Heil

Верка Сердючка неожиданно исполнила на концерта кавер на трек Teresa & Maria и обратилась к Jerry Heil и Alyona Alyona.

https://stars.glavred.info/serdyuchka-perepela-teresa-maria-i-yarko-obratilas-k-alyona-alyona-s-jerry-heil-10566347.html Ссылка скопирована

Верка Сердючка внезапно перепела Teresa & Maria / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская певица Верка Сердючка (альтер-эго известного комика Андрея Данилко) на концерте в Киеве порадовала фанатов импровизированным кавером на песню Teresa & Maria, с которым Jerry Heil и Alyona Alyona заняли на третье место "Евровидении 2024". Такую информацию в Stories Instagram опубликовал блогер Роман Бутурлакин.

Верка Сердючка вместе со своим саппорт-бендом спела строчки "З нами Мама Тереза і наша Вєра" и поблагодарила Alyona Alyona и Jerry Heil за отличный результат на конкурсе.

"Я очень хочу, чтобы мы поздравили наших девушек, которые были на этой Голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем Alyona Alyona і Jerry Heil. Вы молодцы, эти аплодисменты для вас", — сказала со сцены легендарная народная артистка. В Stories блогер Роман Бутурлакин поделился видео и фото с концерта.

видео дня

К слову, не обошлось на концерте в Киеве и без исполнения ‒ Dancing Russia Goodbye (именно так Сердючка обновила свой старый хит для Евровидения Dancing Lasha Tumbai, с которым она заняла второе место на 2007 год).

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред