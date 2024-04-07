Нежность зашкаливает: мама Верки Сердючки снялась с беременной дочерью

Судя по внушительному животику, новый человечек в семье артистки появится уже очень скоро.

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Инна Белоконь с дочерью - мама Верки Сердючки станет бабушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna, instagram.com/makohonyana_

В ноябре украинская актриса и комик Инна Белоконь, которая воплощает концертное амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, стала тещей - ее единственная дочь Яна вышла замуж. В начале марта стало известно, что наследница звезды ждет ребенка.

Яна - личность непубличная, и сперва скрывала свою беременность. Однако сейчас, когда встреча с будущим малышом близка, она все же решилась поделиться с миром своим счастьем.

В ее блоге в Instagram появилось трогательное видео, на котором она с мамой в парных образах позирует с уже весьма внушительными животиком. В кадре очень заметно, как счастлива Инна Белоконь скоро стать бабушкой. Она нежно обнимает дочь и бережно прикасается к животу Яны.

видео дня

"Самое теплое видео на память, потому что понимаешь, как быстро бежит время... Мама. "Женщины - матери нашего народа" - А. Довженко", - подписала трогательный ролик Яна.

Смотрите видео Инны Белоконь с ее беременной дочерью:

Кто такая Инна Белоконь? Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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