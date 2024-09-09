"На всю жизнь": предательница Регина Тодоренко покинула РФ - причина

Когда-то украинская певица и ведущая, а теперь предательница Украины Регина Тодоренко, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте России, исполнила свою мечту – побывала на концерте Джастина Тимберлейка.
Как рассказала запроданка в своих соцсетях, шоу происходило во Франции, и ведущая ради этого улетела за границу. Предательнице удалось встать рядом со сценой, и она получила невероятные эмоции.
"Я разрыдалась на концерте, когда он пел у меня на ладошке. Впечатления не передать словами, воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Это был лучший концерт в моей жизни! Я плакала от счастья... Столько тепла исходило от него, столько света. Я восхищаюсь его уважительным и таким трепетным отношением ко всем зрителям", — отметила Тодоренко.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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