"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

Предательница Регина Тодоренко призналась, что уже без сил.

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Регина Тодоренко улетела на Мальдивы / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Телеведущая Регина Тодоренко, которая предала Украину и живет в стране-террористе РФ, совсем недавно вернулась из командировки в Китае.

На своей странице в Instagram предательница рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала.

Предательница Тодоренко показала своих детей / фото: скрин instagram.com/reginatodorenko/

"Я снова улетела. Моя голова еще не успела вернуться из Китая, как я отправилась в новое путешествие. У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим, как овощи", — написала Тодоренко.

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Регина Тодоренко не понимает, ради чего работает / фото: скрин instagram.com/reginatodorenko/

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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