"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

Телеведущая Регина Тодоренко, которая предала Украину и живет в стране-террористе РФ, совсем недавно вернулась из командировки в Китае.
На своей странице в Instagram предательница рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала.
"Я снова улетела. Моя голова еще не успела вернуться из Китая, как я отправилась в новое путешествие. У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим, как овощи", — написала Тодоренко.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.
А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.
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